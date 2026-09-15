Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Νόμιμο το sms του υπουργείου Υποδομών πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου 2025

Οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στην Αρχή για τη λήψη του εν λόγω μηνύματος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση / συγκατάθεσή τους και ζήτησαν από την Αρχή να διερευνήσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας