Ο Τεντόγλου υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης, όπως αναμενόταν, συμπεριλήφθηκε στην 10άδα των αθλητών που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου στον ευρωπαϊκό στίβο





Η υποψηφιότητα του Τεντόγλου αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της ξεχωριστής θέσης που έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο στίβο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και κορυφαίος άλτης της γενιάς του διεκδικεί μία από τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις της







Η ψηφοφορία για το κοινό ξεκίνησε από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ο τελικός νικητής δεν θα κριθεί μόνο από τις επιλογές του κόσμου.



Η τελική κατάταξη θα προκύψει από τέσσερις ισότιμες πηγές, με την καθεμία να έχει ποσοστό 25%.







Το κοινό με ποσοστό 25%. Οι ομοσπονδίες-μέλη της European Athletics επίσης με 25%. Οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με 25%. Η επιτροπή ειδικών της European Athletics με το υπόλοιπο 25%

Οι νικητές θα γίνουν γνωστοί στις 24 Οκτωβρίου, στη Λωζάνη της Ελβετίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή τελετή των Golden Tracks της European Athletics.





The choice is yours. 🏆



Voting is now open for the Men’s and Women’s European Athlete of the Year!



Choose your 2026 winners and you could win Golden Tracks tickets, signed athlete memorabilia and European Athletics merchandise. 🎟️✨



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Αναλυτικά οι δέκα υποψήφιοι:



Αντι Ντίας Ερνάντες (Ιταλία)

Πρωταθλητής Ευρώπης στο τριπλούν

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο τριπλούν

Νικητής του Diamond League στο τριπλούν

Μία ακόμη σημαντική αναγνώριση έρχεται να προστεθεί στην ήδη σπουδαία καριέρα του Μίλτου Τεντόγλου καθώς ο Ολυμπιονίκης του μήκους βρίσκεται ανάμεσα στους δέκα υποψηφίους για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς 2026.Η υποψηφιότητα του Τεντόγλου αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της ξεχωριστής θέσης που έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο στίβο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και κορυφαίος άλτης της γενιάς του διεκδικεί μία από τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας , έχοντας απέναντί του εννέα ακόμη σπουδαία ονόματα του κλασικού αθλητισμού.Μαζί με τον Τεντόγλου είναι υποψήφιος και ο Μόντο Ντουπλάντις, αλλά κι ένας ακόμη άλτης του μήκους , ο Ελβετός Σάιμον Εχάμερ.Η ψηφοφορία για το κοινό ξεκίνησε από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ο τελικός νικητής δεν θα κριθεί μόνο από τις επιλογές του κόσμου.Η τελική κατάταξη θα προκύψει από τέσσερις ισότιμες πηγές, με την καθεμία να έχει ποσοστό 25%.Συγκεκριμένα στη διαδικασία συμμετέχουν:Οι νικητές θα γίνουν γνωστοί στις 24 Οκτωβρίου, στη Λωζάνη της Ελβετίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή τελετή των Golden Tracks της European Athletics.Πρωταθλητής Ευρώπης στο τριπλούνΠαγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο τριπλούνΝικητής του Diamond League στο τριπλούν

Τέταρτος στην παγκόσμια λίστα όλων των εποχών με 18,15 μ.



Κριστιάν Τσεχ (Σλοβενία)

Πρωταθλητής Ευρώπης στη δισκοβολία

Νικητής του Diamond League στη δισκοβολία

Νικητής στους Μεσογειακούς Αγώνες στη δισκοβολία



Αρμάντ Ντουπλάντιτς (Σουηδία)

Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο άλμα επί κοντώ

Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα επί κοντώ

Παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,31 μ.



Σάιμον Εχάμερ (Ελβετία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο έπταθλο

Παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στο έπταθλο με 6.670 βαθμούς

Αργυρός μεταλλιούχος Ευρώπης στο άλμα εις μήκος

Κορυφαίος στον κόσμο στο δέκαθλο με 8.778 βαθμούς



Μπένσε Χάλατς (Ουγγαρία)

Πρωταθλητής Ευρώπης στη σφυροβολία

Κορυφαίος στον κόσμο με 84,25 μ.



Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία)

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 5.000 μ.

Νικητής του Ultimate (τελικού) στα 5.000 μ.



Μάσιμο Στάνο (Ιταλία)

Νικητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βάδην (μαραθώνια απόσταση)

Ευρωπαϊκό ρεκόρ με 2:56.49



Τζανμάρκο Ταμπέρι (Ιταλία)

Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις ύψος

Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα εις ύψος

Κορυφαίος στον κόσμο με 2,37 μ.



Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα)

Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος

Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα εις μήκος

Κορυφαίος στον κόσμο με 8,66 μ.



Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία)

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 400 μ. με εμπόδια και στη μεικτή σκυταλοδρομία 4x400 μ.