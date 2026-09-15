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Teamtalk για Καλοσκάμη: «Ζήτησε να φύγει από την ΑΕΚ, τον παρακολουθούν Γουέστ Μπρομ και Σαουθάμπτον»
Teamtalk για Καλοσκάμη: «Ζήτησε να φύγει από την ΑΕΚ, τον παρακολουθούν Γουέστ Μπρομ και Σαουθάμπτον»
Όπως αναφέρει το «Teamtalk», ο νεαρός άσος έχει εκδηλώσει την επιθυμία ν’ αποχωρήσει τον Γενάρη από την ΑΕΚ λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του
Στο μάτι αγγλικών ομάδων παρουσιάζεται ο Δημήτρης Καλοσκάμης.
Όπως αναφέρει το «Teamtalk», ο νεαρός άσος έχει εκδηλώσει την επιθυμία ν’ αποχωρήσει τον Γενάρη από την ΑΕΚ λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του.
Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια πηγή, η Γουέστ Μπρομ και η Σαουθάμπτον θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία και να τον κάνουν δικό τους.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι δυο σύλλογοι της Championship πιθανώς να έχουν ανταγωνισμό από τη Λεβάντε, καθώς και η ομάδα της La Liga παρουσιάζεται να καλοβλέπει τον Καλοσκάμη.
Στο ίδιο δημοσίευμα, εξάλλου, θυμίζεται ότι ο παίκτης είχε αποκτηθεί έναντι 1,1 εκατ. ευρώ και μεταφέρεται η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να παραχωρηθεί από την ΑΕΚ μ’ ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει το «Teamtalk», ο νεαρός άσος έχει εκδηλώσει την επιθυμία ν’ αποχωρήσει τον Γενάρη από την ΑΕΚ λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του.
Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια πηγή, η Γουέστ Μπρομ και η Σαουθάμπτον θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία και να τον κάνουν δικό τους.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι δυο σύλλογοι της Championship πιθανώς να έχουν ανταγωνισμό από τη Λεβάντε, καθώς και η ομάδα της La Liga παρουσιάζεται να καλοβλέπει τον Καλοσκάμη.
Στο ίδιο δημοσίευμα, εξάλλου, θυμίζεται ότι ο παίκτης είχε αποκτηθεί έναντι 1,1 εκατ. ευρώ και μεταφέρεται η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να παραχωρηθεί από την ΑΕΚ μ’ ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ.
🚨 EXCL: West Brom are interested in highly-rated attacking midfielder Dimitris Kaloskamis, who has asked to leave AEK Athens in January.— TEAMtalk (@TEAMtalk) September 15, 2026
Southampton and Levante are also interested in the 21-year-old.@HJWatkinson | #WBAFC #SFC https://t.co/dQEToBOdbu
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