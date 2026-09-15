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Παναθηναϊκός: Ο Σαλάχ Εντίν στην αποστολή για τον αγώνα SUPERBET Κυπέλλου με την Κηφισιά
Παναθηναϊκός: Ο Σαλάχ Εντίν στην αποστολή για τον αγώνα SUPERBET Κυπέλλου με την Κηφισιά
Ο Μαροκινός αμυντικός επιλέχθηκε από τον Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του SUPERBET Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο (16/9, 17:45)
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αγώνα με την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή, μετά το τέλος της προπόνησης, συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτήν και την τελευταία μεταγραφή των «πράσινων», Ανάς Σαλάχ-Εντίν.
Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έκανε σήμερα τη δεύτερη προπόνησή του με το τριφύλλι στο στήθος, ωστόσο είχε κάνει κανονικά προετοιμασία με την Ρόμα και γι' αυτό μπόρεσε να μπει άμεσα, έχοντας άριστη εικόνα στα εργομετρικά τεστ.
Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι, ο Τσάβες για να μπει ο Γείτονας, οι Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης.
Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:
Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.
Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έκανε σήμερα τη δεύτερη προπόνησή του με το τριφύλλι στο στήθος, ωστόσο είχε κάνει κανονικά προετοιμασία με την Ρόμα και γι' αυτό μπόρεσε να μπει άμεσα, έχοντας άριστη εικόνα στα εργομετρικά τεστ.
Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι, ο Τσάβες για να μπει ο Γείτονας, οι Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης.
Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:
Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.
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