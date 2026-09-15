Γκαγκάτσης: Εύχομαι και τα επόμενα 100 χρόνια της ΕΠΟ να είναι ακόμη καλύτερα
Γκαγκάτσης: Εύχομαι και τα επόμενα 100 χρόνια της ΕΠΟ να είναι ακόμη καλύτερα
Το μήνυμα του προέδρου της ΕΠΟ στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας
Η ΕΠΟ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε μία σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην πόλη πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν και ο γενικός γραμματέας, Θεόδωρος Θεοδωρίδης.
Στο περιθώριο των εκδηλώσεων ο Μάκης Γκαγκάτσης παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων ευχήθηκε η ΕΠΟ να συνεχίσει την πετυχημένη πορεία της και τα επόμενα 100 χρόνια.
«Καλωσορίζουμε στην Θεσσαλονίκη την Ευρωπαϊκή οικογένεια, είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ομοσπονδία, την Ελλάδα αλλά και για την πόλη να φιλοξενεί την εκτελεστική επιτροπή της UEFA άλλα και τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
Επίσης, είναι ιδιαίτερη στιγμή για εμένα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Σήμερα είδατε ότι οι Legends ήρθαν να παίξουν με μικρά παιδιά ποδόσφαιρο, έτσι και αλλιώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να βλέπουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ και συμπλήρωσε:
«Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης έχει αγκαλιάσει αυτή την δράση, όπως άλλωστε και όλες που έχουν γίνει για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ και για την εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια να είναι ακόμη καλύτερα και να επαναληφθεί η επιτυχία του EURO 2004».
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