Η Σάντος παρουσίασε σε κοινή εκδήλωση τον Ροντινέι και τον Κουτίνιο, δείτε βίντεο
SPORTS
Σάντος Φιλίπε Κουτίνιο Ροντινέι Νεϊμάρ

Η Σάντος παρουσίασε σε κοινή εκδήλωση τον Ροντινέι και τον Κουτίνιο, δείτε βίντεο

Ο Βραζιλιάνος μπακ πρώην του Ολυμπιακού και ο άλλοτε σταρ των Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα είναι τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και θα είναι συμπαίκτες του Νειμάρ

Η Σάντος παρουσίασε σε κοινή εκδήλωση τον Ροντινέι και τον Κουτίνιο, δείτε βίντεο
Η Σάντος παρουσίασε σε κοινή εκδήλωση και συνέντευξη Τύπου τις μεταγραφές του Ροντινέι αλλά και του Φιλίπε Κουτίνιο. 

Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού είχε ανακοινωθεί από τη βραζιλιάνικη ομάδα στις 2 Σεπτεμβρίου αλλά περίμεναν στο κλαμπ την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να προχωρήσουν στην παρουσίαση. 

Αυτή ήρθε με τη μεταγραφή και του άλλοτε σταρ των Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και εθνικής Βραζιλίας, του Φιλίπε Κουτίνιο. 

Ο 34χρονος μέσος έφυγε τον Φεβρουάριο από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, δεν βρήκε θέση σε κάποιο ρόστερ στην Ευρώπη και θα συνεχίσει σε ακόμα μια ομάδα στην πατρίδα του. 

Ροντινέι και Κουτίνιο θα είναι συμπαίκτες του Νεϊμάρ. 

Το πρωτάθλημα των 20 ομάδων στη Βραζιλία βρίσκεται ήδη στην 26η αγωνιστική (σε σύνολο 38) με τη Σάντος να είναι στη 10η θέση με 35 βαθμούς αρκετά μακριά από την πρωτοπόρο Φλαμένγκο των 57 βαθμών. 

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