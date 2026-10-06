Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες
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Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες

Με 7,6 μαστογράφους ανά 100.000 κατοίκους, η Ελλάδα προηγείται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών - Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο

Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες
Σαβίνα Αποστολοπούλου
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Την υψηλότερη αναλογία μαστογράφων στον πληθυσμό καταγράφει η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, Eurostat. Το 2024 αντιστοιχούσαν 7,6 μηχανήματα ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 6,9 στην Κύπρο και 3,7 στην Ιταλία.

Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού αποτυπώνει μόνο μία πλευρά της εικόνας. Για παράδειγμα, όσον αφορά στη συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου προηγούνται η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Η ανακοίνωση έρχεται με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού και αναδεικνύει σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών.

Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη συμμετοχή

Στην κορυφή της κατάταξης για το 2024 βρίσκονται η Δανία (82,1%), η Σουηδία (82%) και η Φινλανδία (81,6%). Ακολουθούν η Σλοβενία (77,8%) και η Ιρλανδία (71,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ουγγαρία (27,2%), στην Κύπρο (29,2%), στην Πολωνία (33,8%), στη Λετονία (38,2%) και στην Αυστρία (41,3%).

Ο δείκτης αφορά κατά κανόνα γυναίκες 50-69 ετών που υποβλήθηκαν σε μαστογραφία κατά την προηγούμενη διετία, ως ποσοστό εκείνων που είναι επιλέξιμες σε οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχου.

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά χώρα ως προς τη συχνότητα και τις ηλικίες που καλύπτονται: στη Σουηδία, λόγου χάριν, το πρόγραμμα αφορά γυναίκες 40-74 ετών. Στην Ελλάδα, το «Φώφη Γεννηματά» απευθύνεται σε γυναίκες 45-74 ετών και προσφέρει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, καθώς και περαιτέρω διερεύνηση με υπερηχογράφημα και ιατρική επίσκεψη για όσες έχουν ευρήματα.

Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες

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Ποιες χώρες βελτίωσαν την εικόνα τους

Σε σύγκριση με το 2019, η συμμετοχή αυξήθηκε σε εννέα χώρες. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Σλοβακία, κατά 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, η Κροατία, κατά 10 μονάδες, και η Εσθονία, κατά 9,9 μονάδες.

Στη Σουηδία και στη Φινλανδία τα ποσοστά παρέμειναν αμετάβλητα. Σε άλλες 11 υποχώρησαν, με τη μείωση να κυμαίνεται από 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στην Ιρλανδία έως 21,8 μονάδες στη Μάλτα.

Περισσότερα μηχανήματα δεν σημαίνουν αυτομάτως περισσότερους ελέγχους

Στον εξοπλισμό, μετά την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, η πραγματικότητα διαφοροποιείται αισθητά. Η Πολωνία, η Τσεχία, η Σουηδία και η Ρουμανία καταγράφουν τη χαμηλότερη αναλογία, με 1,1 μαστογράφους ανά 100.000 κατοίκους. Ο όρος αφορά μηχανήματα ειδικά σχεδιασμένα για μαστογραφίες και όχι αριθμό κλινικών ή διαγνωστικών κέντρων.

Η σύγκριση είναι ευδιάκριτη. Δηλαδή, παρόλο που η Σουηδία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη αναλογία εξοπλισμού, διαθέτει μια από τις υψηλότερες συμμετοχές στον έλεγχο. Αντιθέτως, η Κύπρος παρουσιάζει την αντίστροφη εικόνα.

Επομένως, η ελληνική πρωτιά αφορά τη διαθεσιμότητα μηχανημάτων σε σχέση με τον πληθυσμό. Από μόνη της δεν επιτρέπει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για το πόσες γυναίκες εξετάζονται ή για το πόσο εύκολα έχουν πρόσβαση στη μαστογραφία.

Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες

Πηγή: ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
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