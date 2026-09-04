Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Ολυμπιακός: Το συγκινητικό αντίο του Ροντινέι στους συμπαίκτες του: «Θα μου λείψετε πολύ, γράψαμε ιστορία»
Ολυμπιακός: Το συγκινητικό αντίο του Ροντινέι στους συμπαίκτες του: «Θα μου λείψετε πολύ, γράψαμε ιστορία»
Ο Βραζιλιάνος πόσταρε στα social media του φωτογραφία με τους πρώην πλέον συμπαίκτες του στην ομάδα του Ολυμπιακού
Έχοντας περάσει σχεδόν 4 χρόνια στον Ολυμπιακό δεν γινόταν να μην χαιρετήσει τους συμπαίκτες του.
Ο Ροντινέι που ετοιμάζεται να παίξει για πρώτη φορά τη φανέλα της Σάντος, βρέθηκε για τελευταία φορά προτού πετάξει για τη Βραζιλία με τους παίκτες των Πειραιωτών και έβγαλαν όλοι μαζί και φωτογραφία.
Ο ίδιος στο post του τόνισε ότι στο τέλος αυτό που μένει είναι ο σεβασμός και η φιλία και ευχαρίστησε τους παίκτες των Ερυθρόλευκων που έγραψαν μαζί ιστορία.
Αναλυτικά το μήνυμά του: Στο τέλος, αυτό που μένει είναι ο σεβασμός και η φιλία. Ευχαριστώ, φίλοι μου, γράψαμε ιστορία! Θα μου λείψετε πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας αγαπώ
Ο Ροντινέι που ετοιμάζεται να παίξει για πρώτη φορά τη φανέλα της Σάντος, βρέθηκε για τελευταία φορά προτού πετάξει για τη Βραζιλία με τους παίκτες των Πειραιωτών και έβγαλαν όλοι μαζί και φωτογραφία.
Ο ίδιος στο post του τόνισε ότι στο τέλος αυτό που μένει είναι ο σεβασμός και η φιλία και ευχαρίστησε τους παίκτες των Ερυθρόλευκων που έγραψαν μαζί ιστορία.
Αναλυτικά το μήνυμά του: Στο τέλος, αυτό που μένει είναι ο σεβασμός και η φιλία. Ευχαριστώ, φίλοι μου, γράψαμε ιστορία! Θα μου λείψετε πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας αγαπώ
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