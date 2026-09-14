Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
Τι κατασχέθηκε από την αστυνομία
Τρία άτομα συνελήφθησαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, καθώς κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για έναν 45χρονο, έναν 36χρονο αλλοδαπό και μία 28χρονη αλλοδαπή.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 45χρονος εντοπίστηκε στην Αθήνα να έχει στην κατοχή του νάιλον συσκευασία με 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τους δύο συγκατηγορουμένους του.
Στη συνέχεια, η 28χρονη εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή της, για λογαριασμό του 36χρονου και με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 10,8 γραμμάρια κοκαΐνης.
Παράλληλα, σε σπίτι όπου διέμεναν ο 36χρονος και η 28χρονη βρέθηκε ακόμη μία συσκευασία με 29 γραμμάρια κοκαΐνης.
Συνολικά, κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν:
40,6 γραμμάρια κοκαΐνης
5.510 ευρώ
μία ζυγαριά ακριβείας
τρία κινητά τηλέφωνα
πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 36χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία με πρόθεση και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 45χρονος εντοπίστηκε στην Αθήνα να έχει στην κατοχή του νάιλον συσκευασία με 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τους δύο συγκατηγορουμένους του.
Στη συνέχεια, η 28χρονη εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή της, για λογαριασμό του 36χρονου και με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 10,8 γραμμάρια κοκαΐνης.
Παράλληλα, σε σπίτι όπου διέμεναν ο 36χρονος και η 28χρονη βρέθηκε ακόμη μία συσκευασία με 29 γραμμάρια κοκαΐνης.
Συνολικά, κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν:
40,6 γραμμάρια κοκαΐνης
5.510 ευρώ
μία ζυγαριά ακριβείας
τρία κινητά τηλέφωνα
πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 36χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία με πρόθεση και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα