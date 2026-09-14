Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Τι κατασχέθηκε από την αστυνομία

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
Τρία άτομα συνελήφθησαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, καθώς κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για έναν 45χρονο, έναν 36χρονο αλλοδαπό και μία 28χρονη αλλοδαπή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 45χρονος εντοπίστηκε στην Αθήνα να έχει στην κατοχή του νάιλον συσκευασία με 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τους δύο συγκατηγορουμένους του.

Στη συνέχεια, η 28χρονη εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή της, για λογαριασμό του 36χρονου και με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 10,8 γραμμάρια κοκαΐνης.

Παράλληλα, σε σπίτι όπου διέμεναν ο 36χρονος και η 28χρονη βρέθηκε ακόμη μία συσκευασία με 29 γραμμάρια κοκαΐνης.

Συνολικά, κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν:

40,6 γραμμάρια κοκαΐνης
5.510 ευρώ
μία ζυγαριά ακριβείας
Κλείσιμο
τρία κινητά τηλέφωνα
πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 36χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία με πρόθεση και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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