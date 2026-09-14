Ο Σιμόν Μπανζά καλοσωρίστηκε από τον ΠΑΟΚ βγαίνοντας από ένα... κοντέινερ, δείτε βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Σιμόν Μπανζά

Ο Σιμόν Μπανζά καλοσωρίστηκε από τον ΠΑΟΚ βγαίνοντας από ένα... κοντέινερ, δείτε βίντεο

O Δικέφαλος του Βορρά καλοσώρισε με ένα βίντεο τον Σιμόν Μπανζά

Ο Σιμόν Μπανζά καλοσωρίστηκε από τον ΠΑΟΚ βγαίνοντας από ένα... κοντέινερ, δείτε βίντεο
Με ένα βίντεο στα social media με άρωμα... Τζόκερ καλοσώρισε και επίσημα ο ΠΑΟΚ τον Σιμόν Μπανζά.

Στο βίντεο ο επιθετικός από το Κονγκό εμφανίζεται να βγαίνει μέσα από ένα κοντέινερ και να φοράει τη σημαία του Δικεφάλου του Βορρά.

Το βίντεο κλείνει, δε, με ένα τραπουλόχαρτο Τζόκερ, όπως είναι το παρατσούκλι του νέου επιθετικού του ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να σχηματίζει ένα χαμόγελο όπως αυτό του ήρωα της Marvel.

Δείτε το βίντεο

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