Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Σιμόν Μπανζά καλοσωρίστηκε από τον ΠΑΟΚ βγαίνοντας από ένα... κοντέινερ, δείτε βίντεο
Ο Σιμόν Μπανζά καλοσωρίστηκε από τον ΠΑΟΚ βγαίνοντας από ένα... κοντέινερ, δείτε βίντεο
O Δικέφαλος του Βορρά καλοσώρισε με ένα βίντεο τον Σιμόν Μπανζά
Με ένα βίντεο στα social media με άρωμα... Τζόκερ καλοσώρισε και επίσημα ο ΠΑΟΚ τον Σιμόν Μπανζά.
Στο βίντεο ο επιθετικός από το Κονγκό εμφανίζεται να βγαίνει μέσα από ένα κοντέινερ και να φοράει τη σημαία του Δικεφάλου του Βορρά.
Το βίντεο κλείνει, δε, με ένα τραπουλόχαρτο Τζόκερ, όπως είναι το παρατσούκλι του νέου επιθετικού του ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να σχηματίζει ένα χαμόγελο όπως αυτό του ήρωα της Marvel.
Δείτε το βίντεο
Στο βίντεο ο επιθετικός από το Κονγκό εμφανίζεται να βγαίνει μέσα από ένα κοντέινερ και να φοράει τη σημαία του Δικεφάλου του Βορρά.
Το βίντεο κλείνει, δε, με ένα τραπουλόχαρτο Τζόκερ, όπως είναι το παρατσούκλι του νέου επιθετικού του ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να σχηματίζει ένα χαμόγελο όπως αυτό του ήρωα της Marvel.
Δείτε το βίντεο
SIMON BANZA IS HERE! #PAOK #TransferNews #BanzaIsHere #NewEra pic.twitter.com/iuvdOrLtP0— PAOK FC (@PAOK_FC) September 14, 2026
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