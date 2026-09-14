Η Σαμπαλένκα ξέσπασε και σε κάμεραμαν μετά την ήττα της στον τελικό του US Open: Του είπε «άντε γαμ@@@», δείτε βίντεο
Η Σαμπαλένκα ξέσπασε και σε κάμεραμαν μετά την ήττα της στον τελικό του US Open: Του είπε «άντε γαμ@@@», δείτε βίντεο
Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν ξέσπασε μόνο στη ρακέτα της μετά την ήττα με 2-1 σετ από την Έλενα Ριμπάκινα
Πολλά ήταν τα νευρά της Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα της στον τελικό του US Open από την Έλενα Ριμπάκινα.
Εκτός από τη ρακέτα της που την έκανε σμπαράλια, η Σαμπαλένκα, η οποία με την ήττα της εκθρονίστηκε μετά από 99 εβδομάδες από την 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, τα έβαλε και με ένα καμέραμαν.
Όπως φαίνεται σε πλάνα που μεταδόθηκαν ζωντανά, όταν η κάμερα πήγε στη Σαμπαλένκα μετά από πλάνο στη Ριμπάκινα, η τενίστρια από τη Λευκορωσία του είπε «άντε γαμ@@@».
«Όχι το τέλος που ονειρευόμουν… σήμερα πονάει, αλλά αύριο ξεκινάμε ξανά. ♥️🙏🏼» έγραψε η Σαμπαλένκα σε ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.
Η ίδια έδωσε «συγχαρητήρια στη Lena Rybakina για ένα καταπληκτικό τουρνουά και την εμφάνισή της χθες το βράδυ. Απλά απίστευτο τένις. 💪🏼».
Όσον αφορά τη Νέα Υόρκη η Αρίνα Σαμπαλένκα έγραψε «ευχαριστώ για την αγάπη, την ενέργεια και τη μοναδική ατμόσφαιρα. Το να παίζω εδώ είναι πάντα κάτι πολύ ξεχωριστό. Θα σας δω ξανά του χρόνου, πιο πεινασμένη για περισσότερα… ♥️»
Εκτός από τη ρακέτα της που την έκανε σμπαράλια, η Σαμπαλένκα, η οποία με την ήττα της εκθρονίστηκε μετά από 99 εβδομάδες από την 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, τα έβαλε και με ένα καμέραμαν.
Όπως φαίνεται σε πλάνα που μεταδόθηκαν ζωντανά, όταν η κάμερα πήγε στη Σαμπαλένκα μετά από πλάνο στη Ριμπάκινα, η τενίστρια από τη Λευκορωσία του είπε «άντε γαμ@@@».
Sabalenka tells the camera man to fuck off. pic.twitter.com/vW76D0EOeo— ealamuse (@pilipinasmuse) September 12, 2026
«Όχι το τέλος που ονειρευόμουν… σήμερα πονάει, αλλά αύριο ξεκινάμε ξανά. ♥️🙏🏼» έγραψε η Σαμπαλένκα σε ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.
Η ίδια έδωσε «συγχαρητήρια στη Lena Rybakina για ένα καταπληκτικό τουρνουά και την εμφάνισή της χθες το βράδυ. Απλά απίστευτο τένις. 💪🏼».
Όσον αφορά τη Νέα Υόρκη η Αρίνα Σαμπαλένκα έγραψε «ευχαριστώ για την αγάπη, την ενέργεια και τη μοναδική ατμόσφαιρα. Το να παίζω εδώ είναι πάντα κάτι πολύ ξεχωριστό. Θα σας δω ξανά του χρόνου, πιο πεινασμένη για περισσότερα… ♥️»
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