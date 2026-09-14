Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Γιαμάλ: Εγώ και ο Εμπαπέ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, αξίζω τη Χρυσή Μπάλα
Γιαμάλ: Εγώ και ο Εμπαπέ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, αξίζω τη Χρυσή Μπάλα
Ο 19χρονος σούπερ σταρ δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά φτάνοντας τα 6 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ έχει ακόμη ένα στο Champions League καθώς και δυο ασίστ
Ακόμη δυο γκολ πέτυχε τη φετινή σεζόν ο Λαμίν Γιαμάλ, όντας καθοριστικός στο διπλό (2-4) της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Λεβάντε την Κυριακή (13/9), όπου η ομάδα του Χάνσι Φλικ έκανε το 5/5 στη Λα Λιγκα.
Ο 19χρονος σούπερ σταρ δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά στα στάνταρ του, φτάνοντας πλέον τα 6 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ έχει ακόμη ένα στο Champions League, παρέα και με δυο ασίστ. Το ξεκίνημα αυτό, παράλληλα με την παρουσία του μέσα στην περασμένη σεζόν και την κατάκτηση του Μουντιάλ, τον τοποθετούν στα φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα.
Κάτι που άλλωστε παραδέχθηκε και ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ο Γιαμάλ τόνισε πως εκείνος και ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου, όμως θεωρεί πως πρέπει ο ίδιος να πάρει τη Χρυσή Μπάλα, λόγω των τίτλων που κατέκτησε αλλά και της γενικότερης παρουσίας του.
«Σε ποιον θα το έδινα (σσ το βραβείο της Χρυσής Μπάλας); Στον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Σε ποιον θα το δώσουν εκείνοι; Ειλικρινά, όσον αφορά τον καλύτερο στον κόσμο, νομίζω ότι ίσως είμαστε δύο —ο Εμπ κι εγώ—, αλλά πιστεύω ότι το αξίζω φέτος λόγω των τίτλων που έχω κατακτήσει. Όλοι όσοι παρακολουθούν τους αγώνες το γνωρίζουν».
Πηγή: gazzetta.gr
Ο 19χρονος σούπερ σταρ δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά στα στάνταρ του, φτάνοντας πλέον τα 6 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ έχει ακόμη ένα στο Champions League, παρέα και με δυο ασίστ. Το ξεκίνημα αυτό, παράλληλα με την παρουσία του μέσα στην περασμένη σεζόν και την κατάκτηση του Μουντιάλ, τον τοποθετούν στα φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα.
Κάτι που άλλωστε παραδέχθηκε και ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ο Γιαμάλ τόνισε πως εκείνος και ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου, όμως θεωρεί πως πρέπει ο ίδιος να πάρει τη Χρυσή Μπάλα, λόγω των τίτλων που κατέκτησε αλλά και της γενικότερης παρουσίας του.
«Σε ποιον θα το έδινα (σσ το βραβείο της Χρυσής Μπάλας); Στον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Σε ποιον θα το δώσουν εκείνοι; Ειλικρινά, όσον αφορά τον καλύτερο στον κόσμο, νομίζω ότι ίσως είμαστε δύο —ο Εμπ κι εγώ—, αλλά πιστεύω ότι το αξίζω φέτος λόγω των τίτλων που έχω κατακτήσει. Όλοι όσοι παρακολουθούν τους αγώνες το γνωρίζουν».
🚨 Lamine Yamal: "Kylian Mbappé and me are the best two players in the world..."— Barça Universal (@BarcaUniversal) September 14, 2026
"But this year, I believe I DESERVE to win the Ballon d’Or.” pic.twitter.com/N4YtSRjz7I
Πηγή: gazzetta.gr
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