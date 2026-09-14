Το συγκινητικό ευχαριστώ του Ζβέρεφ στη μητέρα του μετά τη νίκη στο US Open: Όταν ο 4χρονος γιος σου διαγνώστηκε με διαβήτη, τους είπες «θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει»
Το συγκινητικό ευχαριστώ του Ζβέρεφ στη μητέρα του μετά τη νίκη στο US Open: Όταν ο 4χρονος γιος σου διαγνώστηκε με διαβήτη, τους είπες «θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει»
«Η μητέρα μου είναι το πιο σημαντικό και πιο δυνατό πρόσωπο που γνωρίζω, γιατί χρειάζεται μια απίστευτα δυνατή γυναίκα για να κάνει όσα έκανε εκείνη» είπε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ
Φόρο τιμής στη μητέρα του, η οποία, όπως περιέγραψε, αρνήθηκε να αφήσει τον διαβήτη να καθορίσει το μέλλον του, απέτισε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ στην ομιλία του μετά την κατάκτηση του US Open τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Μιλώντας λίγο μετά τη νίκη του με 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 επί του Αμερικανού Μπεν Σέλτον, ο Γερμανός τενίστας αναφέρθηκε στη μητέρα του, Ιρίνα, η οποία υπήρξε πρώην επαγγελματία τενίστρια, και της απέδωσε τα εύσημα επειδή φρόντισε ώστε ο διαβήτης τύπου 1 να μην περιορίσει ποτέ τις φιλοδοξίες του.
«Όταν ο 4χρονος γιος σου διαγιγνώσκεται με διαβήτη και οι γιατροί σου λένε στο ιατρείο ότι η ζωή και ο αθλητισμός θα είναι πολύ περιορισμένα για αυτό το παιδί, χρειάζεται μια πολύ δυνατή μητέρα για να πει: "Ο γιος μου θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει"», είπε αρχικά ο Ζβέρεφ.
«"Αν θέλει να γίνει τενίστας, θα γίνει τενίστας. Αν θέλει να κάνει κάτι άλλο, θα το κάνει, αλλά αυτή η ασθένεια δεν θα μας καθορίσει". Είμαι χαρούμενος που το ξεπεράσαμε και κάνουμε αυτά που κάνουμε σήμερα. Η μητέρα μου είναι το πιο σημαντικό και πιο δυνατό πρόσωπο που γνωρίζω, γιατί χρειάζεται μια απίστευτα δυνατή γυναίκα για να κάνει όσα έκανε εκείνη» κατέληξε για τη μητέρα του ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Ο 29χρονος τενίστας ευχαρίστησε, επίσης, την ομάδα του, στην οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας του, Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο πρεσβύτερος, και ο αδελφός του, Μίσα, για τη σκληρή δουλειά που του χάρισε ακόμη ένα τρόπαιο Grand Slam, το οποίο προστίθεται στο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε στους Αγώνες του Τόκιο πριν από πέντε χρόνια.
«Περάσαμε σχεδόν 30 χρόνια χωρίς να κερδίσουμε τίτλο Grand Slam και τώρα έχουμε κατακτήσει δύο μέσα σε διάστημα τριών μηνών», είπε ο Ζβέρεφ. «Νομίζω ότι ο Θεός είδε πόσο σκληρά δουλέψαμε, πόσο υποφέραμε, πόσο πόνο περάσαμε και πιστεύω ότι το 2026 είναι το αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων χρόνων».
Μιλώντας λίγο μετά τη νίκη του με 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 επί του Αμερικανού Μπεν Σέλτον, ο Γερμανός τενίστας αναφέρθηκε στη μητέρα του, Ιρίνα, η οποία υπήρξε πρώην επαγγελματία τενίστρια, και της απέδωσε τα εύσημα επειδή φρόντισε ώστε ο διαβήτης τύπου 1 να μην περιορίσει ποτέ τις φιλοδοξίες του.
«Όταν ο 4χρονος γιος σου διαγιγνώσκεται με διαβήτη και οι γιατροί σου λένε στο ιατρείο ότι η ζωή και ο αθλητισμός θα είναι πολύ περιορισμένα για αυτό το παιδί, χρειάζεται μια πολύ δυνατή μητέρα για να πει: "Ο γιος μου θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει"», είπε αρχικά ο Ζβέρεφ.
«"Αν θέλει να γίνει τενίστας, θα γίνει τενίστας. Αν θέλει να κάνει κάτι άλλο, θα το κάνει, αλλά αυτή η ασθένεια δεν θα μας καθορίσει". Είμαι χαρούμενος που το ξεπεράσαμε και κάνουμε αυτά που κάνουμε σήμερα. Η μητέρα μου είναι το πιο σημαντικό και πιο δυνατό πρόσωπο που γνωρίζω, γιατί χρειάζεται μια απίστευτα δυνατή γυναίκα για να κάνει όσα έκανε εκείνη» κατέληξε για τη μητέρα του ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Zverev gave an emotional speech after winning the U.S. Open about his mom and how she helped him achieve his dreams despite struggling with diabetes— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026
“I wanna thank one more person who’s never actually watching my matches but is the most important person in my tennis life and in… pic.twitter.com/xDIRIuvMf2
Ο 29χρονος τενίστας ευχαρίστησε, επίσης, την ομάδα του, στην οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας του, Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο πρεσβύτερος, και ο αδελφός του, Μίσα, για τη σκληρή δουλειά που του χάρισε ακόμη ένα τρόπαιο Grand Slam, το οποίο προστίθεται στο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε στους Αγώνες του Τόκιο πριν από πέντε χρόνια.
«Περάσαμε σχεδόν 30 χρόνια χωρίς να κερδίσουμε τίτλο Grand Slam και τώρα έχουμε κατακτήσει δύο μέσα σε διάστημα τριών μηνών», είπε ο Ζβέρεφ. «Νομίζω ότι ο Θεός είδε πόσο σκληρά δουλέψαμε, πόσο υποφέραμε, πόσο πόνο περάσαμε και πιστεύω ότι το 2026 είναι το αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων χρόνων».
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