Το συγκινητικό ευχαριστώ του Ζβέρεφ στη μητέρα του μετά τη νίκη στο US Open: Όταν ο 4χρονος γιος σου διαγνώστηκε με διαβήτη, τους είπες «θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει»