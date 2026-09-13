Ολυμπιακός: Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκουστάβο Σα, που χάνει το ματς με τη Γιαγκελόνια
SPORTS
Γκουστάβο Σα Ιμανόλ Αλγουαθίλ Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκουστάβο Σα, που χάνει το ματς με τη Γιαγκελόνια

Ο Γκουστάβο Σα δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια

Ολυμπιακός: Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκουστάβο Σα, που χάνει το ματς με τη Γιαγκελόνια
Γιώργος Στασινόπουλος
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γκουστάβο Σα δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη (16/9) για την πρεμιέρα του Europa League. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 74ο λεπτό, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν φάνηκε για κάτι σοβαρό.

Τελικά ο Σα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα χάσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για την πρεμιέρα των Πειραιωτών. Τη Δευτέρα (14/9) ο Σα θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του και να φανεί για πόσο διάστημα θα μείνει εκτός δράσης.

Στο μεταξύ ο Τσικίνιο που είχε φανεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα, διότι ζήτησε και αλλαγή τελικά δεν έχει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του. Από κράμπες ταλαιπωρήθηκε ο Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το ματς με τη Γιαγκελόνια.

Ικανοποίηση υπάρχει στον Ρέντη για το γεγονός ότι ο Μπέιλι επιβεβαίωσε τους ανθρώπους της ομάδας και μπήκε κανονικά και αγωνίστηκε στο ματς με τους Κρητικούς. Έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι αναμενόταν.
Γιώργος Στασινόπουλος
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης