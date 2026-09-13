Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ολυμπιακός: Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκουστάβο Σα, που χάνει το ματς με τη Γιαγκελόνια
Ολυμπιακός: Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκουστάβο Σα, που χάνει το ματς με τη Γιαγκελόνια
Ο Γκουστάβο Σα δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια
Ο Γκουστάβο Σα δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη (16/9) για την πρεμιέρα του Europa League. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 74ο λεπτό, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν φάνηκε για κάτι σοβαρό.
Τελικά ο Σα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα χάσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για την πρεμιέρα των Πειραιωτών. Τη Δευτέρα (14/9) ο Σα θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του και να φανεί για πόσο διάστημα θα μείνει εκτός δράσης.
Στο μεταξύ ο Τσικίνιο που είχε φανεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα, διότι ζήτησε και αλλαγή τελικά δεν έχει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του. Από κράμπες ταλαιπωρήθηκε ο Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το ματς με τη Γιαγκελόνια.
Ικανοποίηση υπάρχει στον Ρέντη για το γεγονός ότι ο Μπέιλι επιβεβαίωσε τους ανθρώπους της ομάδας και μπήκε κανονικά και αγωνίστηκε στο ματς με τους Κρητικούς. Έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι αναμενόταν.
Τελικά ο Σα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα χάσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για την πρεμιέρα των Πειραιωτών. Τη Δευτέρα (14/9) ο Σα θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του και να φανεί για πόσο διάστημα θα μείνει εκτός δράσης.
Στο μεταξύ ο Τσικίνιο που είχε φανεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα, διότι ζήτησε και αλλαγή τελικά δεν έχει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του. Από κράμπες ταλαιπωρήθηκε ο Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το ματς με τη Γιαγκελόνια.
Ικανοποίηση υπάρχει στον Ρέντη για το γεγονός ότι ο Μπέιλι επιβεβαίωσε τους ανθρώπους της ομάδας και μπήκε κανονικά και αγωνίστηκε στο ματς με τους Κρητικούς. Έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι αναμενόταν.
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