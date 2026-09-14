Το επιτελείο συνεργατών του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό, οι τέσσερις που έφερε στην Ελλάδα ο Βάσκος
SPORTS
Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Ολυμπιακός

Το επιτελείο συνεργατών του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό, οι τέσσερις που έφερε στην Ελλάδα ο Βάσκος

Με την έλευση των  συνεργατών του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού το τεχνικό επιτελείο των Πειραιωτών υπό τη νέα μορφή του θα έχει 10 άτομα

Το επιτελείο συνεργατών του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό, οι τέσσερις που έφερε στην Ελλάδα ο Βάσκος
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερις συνεργάτες αποτελούν τον «πυρήνα» του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό, με τον Ισπανό τεχνικό να φέρνει τη δική του ομάδα ανθρώπων.

Ο πρώτος είναι ο 53χρονος Ισπανός Ιμπόν Πενιαγκαρικάνο που θα έχει τον ρόλο του αναλυτή και ήταν στο πλευρό του Αλγκουαθίλ σε όλη του την πορεία σε δεύτερη και πρώτη ομάδα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ως βοηθός του θα είναι ο Αρκάιτζ Λακάμπρα που ήταν στο πλάι του και στην Αλ Σαμπάμπ ενώ γυμναστής θα αναλάβει ο Σεντρίκ Τιούς.

Τέλος, ο νέος γυμναστής τερματοφυλάκων θα είναι ο Μίκελ Σαϊθάρ που επίσης ήταν μαζί του στην Αλ Σαμπάμπ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Παναγιώτη Αγριογιάννη.

Σχετικά με την πρώτη ομάδα το δεκαμελές επιτελείο κλείνει με έξι Έλληνες. Είναι ο γυμναστής Χρήστος Μουρίκης, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως βοηθός προπονητή, ο Μάκης Βενιαμίν ως βοηθός προπονητή τερματοφυλάκων (που υπήρξε ο συνεργάτης του Αγριογιάννη), ο Κωνσταντίνος Λιούγκος ως γυμναστής αποκατάστασης και οι αναλυτές Γιάννης Βογιατζάκης και Ιωσήφ Λουκάς.

Πηγή: gazzetta.gr
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης