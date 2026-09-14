Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Το επιτελείο συνεργατών του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό, οι τέσσερις που έφερε στην Ελλάδα ο Βάσκος
Το επιτελείο συνεργατών του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό, οι τέσσερις που έφερε στην Ελλάδα ο Βάσκος
Με την έλευση των συνεργατών του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού το τεχνικό επιτελείο των Πειραιωτών υπό τη νέα μορφή του θα έχει 10 άτομα
Τέσσερις συνεργάτες αποτελούν τον «πυρήνα» του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό, με τον Ισπανό τεχνικό να φέρνει τη δική του ομάδα ανθρώπων.
Ο πρώτος είναι ο 53χρονος Ισπανός Ιμπόν Πενιαγκαρικάνο που θα έχει τον ρόλο του αναλυτή και ήταν στο πλευρό του Αλγκουαθίλ σε όλη του την πορεία σε δεύτερη και πρώτη ομάδα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Ως βοηθός του θα είναι ο Αρκάιτζ Λακάμπρα που ήταν στο πλάι του και στην Αλ Σαμπάμπ ενώ γυμναστής θα αναλάβει ο Σεντρίκ Τιούς.
Τέλος, ο νέος γυμναστής τερματοφυλάκων θα είναι ο Μίκελ Σαϊθάρ που επίσης ήταν μαζί του στην Αλ Σαμπάμπ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Παναγιώτη Αγριογιάννη.
Σχετικά με την πρώτη ομάδα το δεκαμελές επιτελείο κλείνει με έξι Έλληνες. Είναι ο γυμναστής Χρήστος Μουρίκης, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως βοηθός προπονητή, ο Μάκης Βενιαμίν ως βοηθός προπονητή τερματοφυλάκων (που υπήρξε ο συνεργάτης του Αγριογιάννη), ο Κωνσταντίνος Λιούγκος ως γυμναστής αποκατάστασης και οι αναλυτές Γιάννης Βογιατζάκης και Ιωσήφ Λουκάς.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο πρώτος είναι ο 53χρονος Ισπανός Ιμπόν Πενιαγκαρικάνο που θα έχει τον ρόλο του αναλυτή και ήταν στο πλευρό του Αλγκουαθίλ σε όλη του την πορεία σε δεύτερη και πρώτη ομάδα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Ως βοηθός του θα είναι ο Αρκάιτζ Λακάμπρα που ήταν στο πλάι του και στην Αλ Σαμπάμπ ενώ γυμναστής θα αναλάβει ο Σεντρίκ Τιούς.
Τέλος, ο νέος γυμναστής τερματοφυλάκων θα είναι ο Μίκελ Σαϊθάρ που επίσης ήταν μαζί του στην Αλ Σαμπάμπ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Παναγιώτη Αγριογιάννη.
Σχετικά με την πρώτη ομάδα το δεκαμελές επιτελείο κλείνει με έξι Έλληνες. Είναι ο γυμναστής Χρήστος Μουρίκης, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως βοηθός προπονητή, ο Μάκης Βενιαμίν ως βοηθός προπονητή τερματοφυλάκων (που υπήρξε ο συνεργάτης του Αγριογιάννη), ο Κωνσταντίνος Λιούγκος ως γυμναστής αποκατάστασης και οι αναλυτές Γιάννης Βογιατζάκης και Ιωσήφ Λουκάς.
Πηγή: gazzetta.gr
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