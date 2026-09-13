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Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στον Κολωνό: Οδηγός περνά με κόκκινο και πετά στον αέρα μοτοσικλετιστή
Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στον Κολωνό: Οδηγός περνά με κόκκινο και πετά στον αέρα μοτοσικλετιστή
Το θύμα διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται
Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε χθες, 12 Σεπτεμβρίου, με θύμα έναν 49χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Το βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί αποτυπώνει καρέ καρέ τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σφοδρή σύγκρουση. Σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί, η οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στην μηχανή, ήταν περίπου 25 ετών και ισχυρίζεται ότι δεν πέρασε με κόκκινο.
Στις εικόνες φαίνεται η μοτοσικλέτα να κινείται κανονικά στη διασταύρωση την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα αφού έχει ανάψει πράσινο ο σηματοδότης. Ωστόσο από την οδό Τριπόλεως εμφανίζεται ξαφνικά το ΙΧ το οποίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του και εμβολίζει την μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.
Το θύμα, που σύμφωνα με πληροφορίες ονομάζεται Ντέιβιντ Σερίφουλου, διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Οι δικοί του άνθρωποι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.
Το οπτικό υλικό είναι αδιάψευστος μάρτυρας για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, καθώς καταγράφει την κίνηση των δύο οχημάτων και τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν μέχρι τη σύγκρουση.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως πώς συνέβη το ατύχημα και να καταλογιστούν οι όποιες ευθύνες.
Το βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί αποτυπώνει καρέ καρέ τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σφοδρή σύγκρουση. Σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί, η οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στην μηχανή, ήταν περίπου 25 ετών και ισχυρίζεται ότι δεν πέρασε με κόκκινο.
Στις εικόνες φαίνεται η μοτοσικλέτα να κινείται κανονικά στη διασταύρωση την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα αφού έχει ανάψει πράσινο ο σηματοδότης. Ωστόσο από την οδό Τριπόλεως εμφανίζεται ξαφνικά το ΙΧ το οποίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του και εμβολίζει την μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.
Το θύμα, που σύμφωνα με πληροφορίες ονομάζεται Ντέιβιντ Σερίφουλου, διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Οι δικοί του άνθρωποι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.
Το οπτικό υλικό είναι αδιάψευστος μάρτυρας για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, καθώς καταγράφει την κίνηση των δύο οχημάτων και τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν μέχρι τη σύγκρουση.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως πώς συνέβη το ατύχημα και να καταλογιστούν οι όποιες ευθύνες.
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