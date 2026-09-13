Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στον Κολωνό: Οδηγός περνά με κόκκινο και πετά στον αέρα μοτοσικλετιστή
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Μοτοσικλέτα Νοσοκομείο Νίκαιας

Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στον Κολωνό: Οδηγός περνά με κόκκινο και πετά στον αέρα μοτοσικλετιστή

Το θύμα διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται

Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στον Κολωνό: Οδηγός περνά με κόκκινο και πετά στον αέρα μοτοσικλετιστή
Φρίξος Δρακοντίδης
360 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε χθες, 12 Σεπτεμβρίου, με θύμα έναν 49χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Το βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί αποτυπώνει καρέ καρέ τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σφοδρή σύγκρουση. Σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί, η οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στην μηχανή, ήταν περίπου 25 ετών και ισχυρίζεται ότι δεν πέρασε με κόκκινο.

Στις εικόνες φαίνεται η μοτοσικλέτα να κινείται κανονικά στη διασταύρωση την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα αφού έχει ανάψει πράσινο ο σηματοδότης. Ωστόσο από την οδό Τριπόλεως εμφανίζεται ξαφνικά το ΙΧ το οποίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του και εμβολίζει την μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. 


Το θύμα, που σύμφωνα με πληροφορίες ονομάζεται Ντέιβιντ Σερίφουλου, διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Οι δικοί του άνθρωποι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Το οπτικό υλικό είναι αδιάψευστος μάρτυρας για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, καθώς καταγράφει την κίνηση των δύο οχημάτων και τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν μέχρι τη σύγκρουση.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως πώς συνέβη το ατύχημα και να καταλογιστούν οι όποιες ευθύνες.
Φρίξος Δρακοντίδης
360 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης