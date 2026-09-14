Η Εθνική Ομάδα στην τελική ευθεία για το Ευρωπαϊκό Orienteering Κωφών του Οκτωβρίου

Η ελληνική αποστολή συμμετείχε στη σημαντικότερη διοργάνωση προσανατολισμού της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής





Η ελληνική αποστολή συμμετείχε στη σημαντικότερη διοργάνωση προσανατολισμού της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο διεθνές περιβάλλον.







Για την ελληνική πλευρά, η παρουσία στο Ζλάτιμπορ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο αγωνιστικός σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες διοργανώσεις. Η προετοιμασία των αθλητών και αθλητριών μας έχει πλέον σαφή ορίζοντα: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Orienteering Κωφών, που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, αλλά και τους Deaflympics Αθήνα 2029, στους οποίους το άθλημα του προσανατολισμού περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα.



Ένας θεσμός που ανεβάζει διαρκώς τον πήχη



Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο Ζλάτιμπορ περιλάμβανε πέντε προπονήσεις στο δάσος, πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε διαφορετικές συνθήκες, μέσα από δύο προσομοιώσεις σε αστικό και δασώδες περιβάλλον, αποκτώντας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες ενόψει και των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων. Οι μάχες στα τερέν του Ζλάτιμπορ ήταν ιδιαίτερα σκληρές, επιβεβαιώνοντας ότι το άθλημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική και διεθνή εμβέλεια.







Οι ελληνικές συμμετοχές και τα αποτελέσματα



Συνοπτικά από ελληνικής πλευράς είχαμε τις παρακάτω συμμετοχές με τα αντίστοιχα αποτελέσματα:



Μιχάλης Μπόης, Λεμονιά Γκαμαλιά, Βύρων Θωμαϊδης.



Κλείσιμο



Μ35 Μιχάλης Μπόης 36:28 13ος



W40 Λεμονιά Γκαμαλιά 52:12 12η



M45 Βύρων Θωμαΐδης mp



Mε το βλέμμα ήδη στραμμένο στις Σέρρες, όπου από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2026 θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Orienteering (αγωνιστικού προσανατολισμού) Κωφών, η ελληνική παρουσία στο 14ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Προσανατολισμού στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προετοιμασίας ενόψει των μεγάλων διεθνών προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά.Η ελληνική αποστολή συμμετείχε στη σημαντικότερη διοργάνωση προσανατολισμού της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο διεθνές περιβάλλον.Το 14ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που φιλοξενήθηκε στο Ζλάτιμπορ, συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά περισσότερες από 700 συμμετοχές, ενώ η φετινή διοργάνωση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή διάσταση, καθώς στις συνολικά 24 χώρες που συμμετείχαν περιλαμβάνονταν και αρκετές εκτός της γεωγραφικής ζώνης των Βαλκανίων.Για την ελληνική πλευρά, η παρουσία στο Ζλάτιμπορ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο αγωνιστικός σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες διοργανώσεις. Η προετοιμασία των αθλητών και αθλητριών μας έχει πλέον σαφή ορίζοντα: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Orienteering Κωφών, που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, αλλά και τους Deaflympics Αθήνα 2029, στους οποίους το άθλημα του προσανατολισμού περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα.Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο Ζλάτιμπορ περιλάμβανε πέντε προπονήσεις στο δάσος, πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε διαφορετικές συνθήκες, μέσα από δύο προσομοιώσεις σε αστικό και δασώδες περιβάλλον, αποκτώντας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες ενόψει και των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων. Οι μάχες στα τερέν του Ζλάτιμπορ ήταν ιδιαίτερα σκληρές, επιβεβαιώνοντας ότι το άθλημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική και διεθνή εμβέλεια.Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι η συνεχής αγωνιστική εξέλιξη και η δυνατότητα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών να μετρούν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ένα ολοένα και ισχυρότερο διεθνές πεδίο. Άλλωστε, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της φετινής διοργάνωσης ήταν η σαφής διαπίστωση ότι οι υψηλές επιδόσεις δεν περιορίζονται πλέον στις παραδοσιακές «δυνάμεις» του αθλήματος. Ο προσανατολισμός αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και σε ολοένα περισσότερες χώρες, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο του ανταγωνισμού.Συνοπτικά από ελληνικής πλευράς είχαμε τις παρακάτω συμμετοχές με τα αντίστοιχα αποτελέσματα:Μιχάλης Μπόης, Λεμονιά Γκαμαλιά, Βύρων Θωμαϊδης.SprintΜ35 Μιχάλης Μπόης 36:28 13οςW40 Λεμονιά Γκαμαλιά 52:12 12ηM45 Βύρων Θωμαΐδης mp

Long



Μ35 Μιχάλης Μπόης mp



W40 Λεμονιά Γκαμαλιά mp



M45 Βύρων Θωμαΐδης 3:37:12 21ος



Σκυτάλη



Mix_35 (1η) Λεμονιά Γκαμαλιά mp



Mix_35 (3ος) Βύρων Θωμαΐδης mp



Συνολικό ομάδας mp



Μ35 Μιχάλης Μπόης mp (Serbia open)



Middle



W40 Λεμονιά Γκαμαλιά mp



M45 Βύρων Θωμαΐδης 1:10:01 20ος



Από τον αγωνιστικό χώρο στην ανταλλαγή γνώσης



Η παρουσία της ελληνικής πλευράς, επομένως, δεν περιορίστηκε στην αγωνιστική συμμετοχή, αλλά συνδέθηκε και με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προβολή της ελληνικής δραστηριότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του προσανατολισμού.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το παράλληλο πρόγραμμα της διοργάνωσης, καθώς για δύο ημέρες πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες και παρουσιάσεις με θεματολογία γύρω από τον προσανατολισμό, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ομοσπονδιακός προπονητής αγωνιστικού προσανατολισμού Βασίλης Χορτομάρης, παρουσίασε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη του προσανατολισμού στις Σέρρες και στην Ελλάδα γενικότερα, αναδεικνύοντας τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει το άθλημα στη χώρα μας.



Ορόσημο η 13η Οκτωβρίου -Οι Σέρρες στο επίκεντρο της Ευρώπης



Η συμμετοχή στο Ζλάτιμπορ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μπροστά στη δική της μεγάλη οργανωτική πρόκληση. Από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2026, οι Σέρρες θα αποτελέσουν το επίκεντρο του ευρωπαϊκού Orienteering Κωφών, φιλοξενώντας το 11ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Orienteering Κωφών.



Πρόκειται για μία διοργάνωση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΟΑΚ για την ανάπτυξη των αθλημάτων κωφών και βαρήκοων, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επόμενη μεγάλη πρόκληση: τους Deaflympics/ Αθήνα 2029. Η εμπειρία από το Ζλάτιμπορ, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, αποτελεί ένα ακόμη χρήσιμο εφόδιο στην πορεία προς τις Σέρρες, εκεί όπου το ελληνικό Orienteering Κωφών θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής.



Η ΕΟΑΚ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν, για τη σημαντική και κοπιώδη προσπάθεια που κατέβαλαν συγχαίρει τη Σερβική Ομοσπονδία Προσανατολισμού για την άρτια διοργάνωση του 14ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος.



Το Ζλάτιμπορ ήταν ένας ακόμη σταθμός. Οι Σέρρες είναι το επόμενο μεγάλο ραντεβού. Και η Ελλάδα είναι έτοιμη να το υποδεχθεί.