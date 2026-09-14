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Φρικτή καραμπόλα με 21 νεκρούς στη Νότιο Αφρική, δύο ταξί-μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά
ΚΟΣΜΟΣ
Καραμπόλα Τροχαίο Νότια Αφρική

Φρικτή καραμπόλα με 21 νεκρούς στη Νότιο Αφρική, δύο ταξί-μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά

Φρικτή καραμπόλα με 21 νεκρούς στη Νότιο Αφρική, δύο ταξί-μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά
Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Νότια Αφρική, όταν δύο μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά και στη συνέχεια ένα τρίτο όχημα έπεσε πάνω στα συντρίμμια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:30 το βράδυ της Κυριακής, στον αυτοκινητόδρομο N1, μεταξύ των πόλεων Prince Albert και Leeu-Gamka, στην επαρχία Western Cape, περίπου 380 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Τάουν.

Σύμφωνα με τις αρχές, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο Toyota μίνι μπας και ένα Suzuki SUV. Τα δύο πρώτα οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, ενώ λίγο αργότερα το τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω στα συντρίμμια, προκαλώντας μια σφοδρή καραμπόλα.


Δεκαοκτώ άνθρωποι διαπιστώθηκε ότι είχαν χάσει τη ζωή τους στο σημείο, ενώ ακόμη τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 21. Τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος. 

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη μετωπική σύγκρουση των δύο μίνι μπας.

Φρικτή καραμπόλα με 21 νεκρούς στη Νότιο Αφρική, δύο ταξί-μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά
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Τα μίνι μπας αποτελούν βασικό μέσο δημόσιας μετακίνησης στη Νότια Αφρική και συχνά εμπλέκονται σε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.

Το πολύνεκρο τροχαίο στη Western Cape ήταν ένα από τα δύο σοβαρά δυστυχήματα που σημειώθηκαν στη χώρα μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο. Σε ξεχωριστή σύγκρουση κοντά στο Ermelo, στην επαρχία Mpumalanga, έχασαν τη ζωή τους ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 29 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τα δύο δυστυχήματα.

Φρικτή καραμπόλα με 21 νεκρούς στη Νότιο Αφρική, δύο ταξί-μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά

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