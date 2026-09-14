Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Φρικτή καραμπόλα με 21 νεκρούς στη Νότιο Αφρική, δύο ταξί-μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά
Φρικτή καραμπόλα με 21 νεκρούς στη Νότιο Αφρική, δύο ταξί-μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά
Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Νότια Αφρική, όταν δύο μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά και στη συνέχεια ένα τρίτο όχημα έπεσε πάνω στα συντρίμμια.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:30 το βράδυ της Κυριακής, στον αυτοκινητόδρομο N1, μεταξύ των πόλεων Prince Albert και Leeu-Gamka, στην επαρχία Western Cape, περίπου 380 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Τάουν.
Σύμφωνα με τις αρχές, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο Toyota μίνι μπας και ένα Suzuki SUV. Τα δύο πρώτα οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, ενώ λίγο αργότερα το τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω στα συντρίμμια, προκαλώντας μια σφοδρή καραμπόλα.
Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη μετωπική σύγκρουση των δύο μίνι μπας.
Τα μίνι μπας αποτελούν βασικό μέσο δημόσιας μετακίνησης στη Νότια Αφρική και συχνά εμπλέκονται σε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.
Το πολύνεκρο τροχαίο στη Western Cape ήταν ένα από τα δύο σοβαρά δυστυχήματα που σημειώθηκαν στη χώρα μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο. Σε ξεχωριστή σύγκρουση κοντά στο Ermelo, στην επαρχία Mpumalanga, έχασαν τη ζωή τους ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 29 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τα δύο δυστυχήματα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:30 το βράδυ της Κυριακής, στον αυτοκινητόδρομο N1, μεταξύ των πόλεων Prince Albert και Leeu-Gamka, στην επαρχία Western Cape, περίπου 380 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Τάουν.
Σύμφωνα με τις αρχές, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο Toyota μίνι μπας και ένα Suzuki SUV. Τα δύο πρώτα οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, ενώ λίγο αργότερα το τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω στα συντρίμμια, προκαλώντας μια σφοδρή καραμπόλα.
Δεκαοκτώ άνθρωποι διαπιστώθηκε ότι είχαν χάσει τη ζωή τους στο σημείο, ενώ ακόμη τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 21. Τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
🚨 21 Killed in N1 Horror Crash in #WesternCape— Africa Affair (@affair_africa) September 14, 2026
At least 21 people died after two minibus taxis and a station wagon collided on the N1 between Prince Albert and Leeu-Gamka late Sunday.
The N1 is closed in both directions. #SBLove Andile Lungisa #Vimba https://t.co/41Cjjk8oAs pic.twitter.com/bw3fBIbTKQ
Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη μετωπική σύγκρουση των δύο μίνι μπας.
Τα μίνι μπας αποτελούν βασικό μέσο δημόσιας μετακίνησης στη Νότια Αφρική και συχνά εμπλέκονται σε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.
Το πολύνεκρο τροχαίο στη Western Cape ήταν ένα από τα δύο σοβαρά δυστυχήματα που σημειώθηκαν στη χώρα μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο. Σε ξεχωριστή σύγκρουση κοντά στο Ermelo, στην επαρχία Mpumalanga, έχασαν τη ζωή τους ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 29 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τα δύο δυστυχήματα.
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