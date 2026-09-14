Σεθ Ρόγκεν για τη συνεργασία με τη σύζυγό του: Είμαι περήφανος για εκείνη, εντυπωσιάζομαι απ' όσα κάνει
Σεθ Ρόγκεν για τη συνεργασία με τη σύζυγό του: Είμαι περήφανος για εκείνη, εντυπωσιάζομαι απ' όσα κάνει
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο με δύο ταινίες στις οποίες συνεργάστηκε
Το «παρών» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο έδωσαν ο Σεθ Ρόγκεν και η σύζυγός του, Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν, με τον ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη να μοιράζεται τη χαρά του για τη συνεργασία τους.
Οι δυο τους μίλησαν στο PEOPLE αναφέρθηκαν στη ξεχωριστή εμπειρία που ζουν στη φετινή διοργάνωση, όπου το παντρεμένο ζευγάρι παρουσιάζει δύο ταινίες στις οποίες εργάστηκαν μαζί.
Η Μίλερ σκηνοθέτησε τον σύζυγό της, με συμπρωταγωνίστρια την Άννα Κέντρικ, στη νέα ταινία «Babies», ενώ οι δυο τους είναι επίσης παραγωγοί της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Tangles», στην οποία εκείνος δανείζει τη φωνή του. «Ειλικρινά, προσπαθώ πραγματικά να απολαύσω αυτή τη στιγμή και αισθάνομαι πολύ τυχερή. Είμαι πολύ χαρούμενη», είπε η Μίλερ για το γεγονός ότι μοιράζονται δύο πρεμιέρες στο φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται στην πατρίδα του συζύγου της, τον Καναδά.
«Ναι, είναι υπέροχο. Είναι καταπληκτικό όταν έχεις την ευκαιρία να δουλεύεις με τους ανθρώπους που αγαπάς, είσαι περήφανος γι’ αυτούς και εντυπωσιάζεσαι από όσα κάνουν. Και το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει δύο φορές στο ίδιο φεστιβάλ είναι πραγματικά τρελό», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Ρόγκεν.
Το ζευγάρι πατντρεύτηκε ό το 2011. Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν το 2005 μέσω κοινών φίλων, ενώ η Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν έχει εμφανιστεί όλα αυτά τα χρόνια σε αρκετές από τις κωμωδίες του άντρα της, μεταξύ των οποίων τα «Superbad», «Zack and Miri Make a Porno», «Observe and Report», «50/50» και «Sausage Party».
Η Μίλερ στράφηκε στη σκηνοθεσία το 2018 με την ταινία «Like Father» και ακολούθησε το «Babies», στο οποίο ο Σεθ Ρόγκεν και η Άννα Κέντρικ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που φιλοξενεί προσωρινά στο σπίτι του μια φίλη τους, την οποία υποδύεται η Κέιτ Μπέρλαντ, και τη μικρή κόρη της.
Το ζευγάρι συνεργάστηκε επίσης με τον επί χρόνια σεναριογράφο και κινηματογραφικό συνεργάτη του Σεθ, Έβαν Γκόλντμπεργκ, για την παραγωγή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Tangles». Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια νεαρή γυναίκα, της οποίας η ζωή ανατρέπεται όταν η μητέρα της διαγιγνώσκεται με Αλτσχάιμερ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Οι δυο τους μίλησαν στο PEOPLE αναφέρθηκαν στη ξεχωριστή εμπειρία που ζουν στη φετινή διοργάνωση, όπου το παντρεμένο ζευγάρι παρουσιάζει δύο ταινίες στις οποίες εργάστηκαν μαζί.
Η Μίλερ σκηνοθέτησε τον σύζυγό της, με συμπρωταγωνίστρια την Άννα Κέντρικ, στη νέα ταινία «Babies», ενώ οι δυο τους είναι επίσης παραγωγοί της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Tangles», στην οποία εκείνος δανείζει τη φωνή του. «Ειλικρινά, προσπαθώ πραγματικά να απολαύσω αυτή τη στιγμή και αισθάνομαι πολύ τυχερή. Είμαι πολύ χαρούμενη», είπε η Μίλερ για το γεγονός ότι μοιράζονται δύο πρεμιέρες στο φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται στην πατρίδα του συζύγου της, τον Καναδά.
«Ναι, είναι υπέροχο. Είναι καταπληκτικό όταν έχεις την ευκαιρία να δουλεύεις με τους ανθρώπους που αγαπάς, είσαι περήφανος γι’ αυτούς και εντυπωσιάζεσαι από όσα κάνουν. Και το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει δύο φορές στο ίδιο φεστιβάλ είναι πραγματικά τρελό», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Ρόγκεν.
Seth Rogen Is ‘Proud’ and ‘Amazed’ by Wife Lauren Miller Rogen as They Premiere 2 Movies in Toronto (Exclusive) https://t.co/xaqdy0RO24— People (@people) September 13, 2026
Η Μίλερ στράφηκε στη σκηνοθεσία το 2018 με την ταινία «Like Father» και ακολούθησε το «Babies», στο οποίο ο Σεθ Ρόγκεν και η Άννα Κέντρικ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που φιλοξενεί προσωρινά στο σπίτι του μια φίλη τους, την οποία υποδύεται η Κέιτ Μπέρλαντ, και τη μικρή κόρη της.
Το ζευγάρι συνεργάστηκε επίσης με τον επί χρόνια σεναριογράφο και κινηματογραφικό συνεργάτη του Σεθ, Έβαν Γκόλντμπεργκ, για την παραγωγή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Tangles». Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια νεαρή γυναίκα, της οποίας η ζωή ανατρέπεται όταν η μητέρα της διαγιγνώσκεται με Αλτσχάιμερ.
Φωτογραφία: Shutterstock
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