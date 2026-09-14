Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο
Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο
Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Στις 15:45 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν πριν από λίγο και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις επτά εναέρια μέσα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κασσάνδρας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν πριν από λίγο και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις επτά εναέρια μέσα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κασσάνδρας.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από droneμέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 14, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Ελάνη Κασανδρας Χαλκιδικής. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. εθελοντές, 28 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026
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