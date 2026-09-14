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Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Χαλκιδική 112

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο
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Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Στις 15:45 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν πριν από λίγο και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις επτά εναέρια μέσα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κασσάνδρας.



Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο


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Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από droneμέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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