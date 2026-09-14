Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Μάικ Μπατίστ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείτε βίντεο
Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Μάικ Μπατίστ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείτε βίντεο
Ο Μάικ Μπατίστ έκανε κάλεσμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών, με τον Μάικ Μπατίστ να κάνει κάλεσμα στους οπαδούς των «πρασίνων» να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στο x, ανέβασε τον βοηθό του Ομπράντοβιτς να καλεί τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» στο τουρνουά, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στο x, ανέβασε τον βοηθό του Ομπράντοβιτς να καλεί τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» στο τουρνουά, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Πηγή: gazzetta.gr
𝟖𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 | 𝐅𝐞𝐰 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐥𝐞𝐟𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐞𝐚𝐭 ⏳☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 14, 2026
The countdown is in its final stretch as Telekom Center Athens prepares for two days to honor our legendary leader! 💚
Every seat in our… pic.twitter.com/6pztAWKylP
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