Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Μάικ Μπατίστ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Μάικ Μπατίστ

Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Μάικ Μπατίστ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείτε βίντεο

Ο Μάικ Μπατίστ έκανε κάλεσμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Μάικ Μπατίστ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείτε βίντεο
Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών, με τον Μάικ Μπατίστ να κάνει κάλεσμα στους οπαδούς των «πρασίνων» να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στο x, ανέβασε τον βοηθό του Ομπράντοβιτς να καλεί τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» στο τουρνουά, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Πηγή: gazzetta.gr

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