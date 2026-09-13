Λίσι: «Νιώθουμε πολύ κοντά μας τον Ιβάν Σαββίδη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου»
SPORTS
Αλέσιο Λίσι ΠΑΟΚ Άρης

Λίσι: «Νιώθουμε πολύ κοντά μας τον Ιβάν Σαββίδη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου»

Όσα δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός μετά τη νίκη 2-0 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη

Λίσι: «Νιώθουμε πολύ κοντά μας τον Ιβάν Σαββίδη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου»
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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη με τον Αλέσιο Λίσι να σημειώνει την συγκέντρωση της ομάδας του στο 90λεπτο του ντέρμπι.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στην ομιλία του ισχυρού άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ πριν το ντέρμπι, σημειώνοντας πως η ομάδα τον νιώθει δίπλα της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα, αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης».

Για την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη: «Ο Ιβάν Σαββίδης όταν μας μιλάει, λέει πολύ σωστά πράγματα. Ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι τον νιώθουμε δίπλα μας».

Για το ντεμπούτο των Γιάκιτις και Κόστα: «Ο Ντιέγκο Κόστα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, όπως και ο Γιάκιτς. Παρότι, δεν είχαν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους, μας βοήθησαν σήμερα. Ωστόσο, σήμερα ήταν μια νίκη της ομάδας και δεν θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα».
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