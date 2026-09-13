Λίσι: «Νιώθουμε πολύ κοντά μας τον Ιβάν Σαββίδη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη με τον Αλέσιο Λίσι να σημειώνει την συγκέντρωση της ομάδας του στο 90λεπτο του ντέρμπι.Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στην ομιλία του ισχυρού άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ πριν το ντέρμπι, σημειώνοντας πως η ομάδα τον νιώθει δίπλα της.Για το παιχνίδι: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα, αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης».Για την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη: «Ο Ιβάν Σαββίδης όταν μας μιλάει, λέει πολύ σωστά πράγματα. Ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι τον νιώθουμε δίπλα μας».Για το ντεμπούτο των Γιάκιτις και Κόστα: «Ο Ντιέγκο Κόστα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, όπως και ο Γιάκιτς. Παρότι, δεν είχαν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους, μας βοήθησαν σήμερα. Ωστόσο, σήμερα ήταν μια νίκη της ομάδας και δεν θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα».