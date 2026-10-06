Νεϊμάρ σε Μέσι: «Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρο»
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Νεϊμάρ Λιονέλ Μέσι Μήνυμα Εθνική Αργεντινής Εθνική Βραζιλίας

Νεϊμάρ σε Μέσι: «Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρο»

Ο Βραζιλιάνος αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι με αφορμή την απόσυρση του Αργεντινού από την εθνική ομάδα

Νεϊμάρ σε Μέσι: «Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρο»
Ο Νεϊμάρ θέλησε να σταθεί στο πλευρό του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ο Βραζιλιάνος άσος έκανε μια συναισθηματική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την κοινή του πορεία με τον Μέσι τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Οι δύο τους συνδέθηκαν αρχικά στην Μπαρτσελόνα, δημιουργώντας μαζί με τον Λουίς Σουάρες μία από τις πιο εμβληματικές επιθετικές τριάδες του σύγχρονου ποδοσφαίρου.


Ανάμεσα στις εικόνες που επέλεξε ο Νεϊμάρ ξεχωρίζει και εκείνη από τον τελικό του Copa América του 2021 στο «Μαρακανά». Η Αργεντινή είχε επικρατήσει της Βραζιλίας, με τον Μέσι να πανηγυρίζει έναν από τους σημαντικότερους τίτλους της καριέρας του, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης οι δύο φίλοι είχαν μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική αγκαλιά.

Παρά το γεγονός ότι εκείνη τη βραδιά βρίσκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα, η σχέση τους ξεπερνά την ποδοσφαιρική αντιπαλότητα μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας.

Ο Νεϊμάρ θέλησε ουσιαστικά να τιμήσει τον Μέσι για όσα έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, αναδεικνύοντας τη φιλία που δημιούργησαν από την κοινή τους παρουσία στην Μπαρτσελόνα και η οποία συνεχίστηκε και στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Το μήνυμα του Βραζιλιάνου αναφέρει: «Όποιος αγαπά το ποδόσφαιρο σε απόλαυσε όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα είναι το τελευταίο σου παιχνίδι με τη φανέλα της εθνικής σου ομάδας, της χώρας σου, και ελπίζω να απολαύσεις κάθε δευτερόλεπτο και όλες οι τιμές που θα σου αποδοθούν σήμερα να σε κάνουν χαρούμενο.

Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρο. Ήταν τιμή μου που έπαιξα εναντίον σου και ακόμη μεγαλύτερη που έγραψα ιστορία στο πλευρό σου. Ευχαριστώ, Λέο Μέσι».

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