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Πήρε το θρίλερ στο Σαράγεβο ο ΠΑΟΚ, 75-72 την Μπόσνα και έκανε το 2χ2 στο Euro Cup, βίντεο
Πήρε το θρίλερ στο Σαράγεβο ο ΠΑΟΚ, 75-72 την Μπόσνα και έκανε το 2χ2 στο Euro Cup, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ... έπαιξε με τη φωτιά στο τέλος και μετά από ένα παιχνίδι με κλειστό σκορ και στα 40 λεπτά, πέρασε με 72-75 από την έδρα της Μπόσνα
Σε ένα παιχνίδι που και πάλι ζορίστηκε πολύ, κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, για να κάνει το 2/2 στον όμιλο του Eurocup και να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 72-75 στο Σαράγεβο της Μπόσνα, παρά το λάθος του Όσμαν στο τέλος και τα δύο τρίποντα των γηπεδούχων που βρήκαν σίδερο, έχοντας τον Καλάθη με 7 ασίστ και τους Ταϊρί, Χάτζινς, Φόστερ, επίσης με διψήφιο πόντων.
Η δουλειά έγινε και απόψε για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, κόντρα σε ένα σκληροτράχηλο αντίπαλο, με το "Δικέφαλο του Βορρά" να κάνει το 2/2 στον ευρωπαϊκό όμιλο και να συνεχίζει την και την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας τη Λιετκαμπέλις.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Ο αγώνας:
O Καλάθης ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι, δίνοντας 4 ασίστ για το 8-13 του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα. Η είσοδος του Άτιτς έφερε λύσεις στην επίθεση για τη Μπόσνα, ο Χάτζινς αντίστοιχα είχε τις απαντήσεις για τους Θεσσαλονικείς (18-22), οι οποίοι είχαν θέματα κοντά στο καλάθι στην άμυνά τους.
Ο Φόστερ με ένα τρίποντο έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7 (18-25), αλλά οι γηπεδούχοι με Πέρι και Πόποβιτς επέστρεψαν (33-33).
Ο ΠΑΟΚ στο ίδιο διάστημα, έβγαζε ανοικτά σουτ, αλλά ήταν ως επί το πλείστον άστοχος, ωστόσο με ένα τρίποντο του Χάτζινς και με την 6η ασίστ του Καλάθη, ο Μουρ έκανε το 35-40 στην ανάπαυλα.
O ΠΑΟΚ μπήκε νωθρός στην άμυνα, ο Φόστερ είχε απαντήσεις με τη Μπόσνα να περνάει μπροστά με τρίποντο του Τάλιτς (48-47),αλλά σε εκείνο το σημείο έχασε με τραυματισμό στον Πόποβιτς που έκανε ζημιά κοντά στο καλάθι. Ο Ταϊρί έδωσε μια λύση από μακριά για το 52-51, αλλά η Μπόσνα πήγε στο 59-53.
Με Όσμαν, Ταϊρί και πιο άμεσο μπάσκετ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 59-57, με την 3η περίοδο να κλείνει στο 61-59. Το κοντό σχήμα ήταν αποδοτικό για τον ΠΑΟΚ και στις δύο πλευρές του παρκέ (61-65), αλλά ο Ταϊρί εκεί, έχασε το καθαρό του μυαλό (66-67).
Καλάθης και Φόστερ τελείωσαν τις φάσεις τους για το 68-71, ενώ ο Όσμαν με δύο βολές έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων (69-73).
Ο Όσμαν έχασε τη μπάλα, ο Πάιπς όμως που είχε 9/9 βολές, είχε 1/2 σε εκείνο το σημείο (72-73), με τον Ταϊρί να μην τον μιμείται και να κάνει το 72-75. Ο Μουρ δεν έκανε φάουλ, ο Πάιπς αστόχησε στο τρίποντο, ο ΠΑΟΚ έχασε το ριμπάουντ, ο Τάλιτς αστόχησε και αυτός και η νίκη, έμεινε στους "ασπρόμαυρους"
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 72-75 στο Σαράγεβο της Μπόσνα, παρά το λάθος του Όσμαν στο τέλος και τα δύο τρίποντα των γηπεδούχων που βρήκαν σίδερο, έχοντας τον Καλάθη με 7 ασίστ και τους Ταϊρί, Χάτζινς, Φόστερ, επίσης με διψήφιο πόντων.
Η δουλειά έγινε και απόψε για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, κόντρα σε ένα σκληροτράχηλο αντίπαλο, με το "Δικέφαλο του Βορρά" να κάνει το 2/2 στον ευρωπαϊκό όμιλο και να συνεχίζει την και την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας τη Λιετκαμπέλις.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Ο αγώνας:
O Καλάθης ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι, δίνοντας 4 ασίστ για το 8-13 του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα. Η είσοδος του Άτιτς έφερε λύσεις στην επίθεση για τη Μπόσνα, ο Χάτζινς αντίστοιχα είχε τις απαντήσεις για τους Θεσσαλονικείς (18-22), οι οποίοι είχαν θέματα κοντά στο καλάθι στην άμυνά τους.
Ο Φόστερ με ένα τρίποντο έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7 (18-25), αλλά οι γηπεδούχοι με Πέρι και Πόποβιτς επέστρεψαν (33-33).
Ο ΠΑΟΚ στο ίδιο διάστημα, έβγαζε ανοικτά σουτ, αλλά ήταν ως επί το πλείστον άστοχος, ωστόσο με ένα τρίποντο του Χάτζινς και με την 6η ασίστ του Καλάθη, ο Μουρ έκανε το 35-40 στην ανάπαυλα.
O ΠΑΟΚ μπήκε νωθρός στην άμυνα, ο Φόστερ είχε απαντήσεις με τη Μπόσνα να περνάει μπροστά με τρίποντο του Τάλιτς (48-47),αλλά σε εκείνο το σημείο έχασε με τραυματισμό στον Πόποβιτς που έκανε ζημιά κοντά στο καλάθι. Ο Ταϊρί έδωσε μια λύση από μακριά για το 52-51, αλλά η Μπόσνα πήγε στο 59-53.
Με Όσμαν, Ταϊρί και πιο άμεσο μπάσκετ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 59-57, με την 3η περίοδο να κλείνει στο 61-59. Το κοντό σχήμα ήταν αποδοτικό για τον ΠΑΟΚ και στις δύο πλευρές του παρκέ (61-65), αλλά ο Ταϊρί εκεί, έχασε το καθαρό του μυαλό (66-67).
Καλάθης και Φόστερ τελείωσαν τις φάσεις τους για το 68-71, ενώ ο Όσμαν με δύο βολές έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων (69-73).
Ο Όσμαν έχασε τη μπάλα, ο Πάιπς όμως που είχε 9/9 βολές, είχε 1/2 σε εκείνο το σημείο (72-73), με τον Ταϊρί να μην τον μιμείται και να κάνει το 72-75. Ο Μουρ δεν έκανε φάουλ, ο Πάιπς αστόχησε στο τρίποντο, ο ΠΑΟΚ έχασε το ριμπάουντ, ο Τάλιτς αστόχησε και αυτός και η νίκη, έμεινε στους "ασπρόμαυρους"
Πηγή:www.gazzetta.gr
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