Όσμαν μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα: «Ήμουν απαίσιος σήμερα, τραγικός ο τρόπος που έπαιξα»
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ΠΑΟΚ Μπόσνα Σαράγεβο Euro Cup Τσέντι Όσμαν

Όσμαν μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα: «Ήμουν απαίσιος σήμερα, τραγικός ο τρόπος που έπαιξα»

Αυστηρός με τον εαυτό του εμφανίστηκε ο Τσέντι Όσμαν παρότι η ομάδα του πέρασε από την έδρα της Μπόσνα Σαράγεβο

Όσμαν μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα: «Ήμουν απαίσιος σήμερα, τραγικός ο τρόπος που έπαιξα»
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Ο Τσέντι Όσμαν φόργουορντ δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την προσωπική του απόδοση στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπόσνα με 75-72.

Στα 35:02 που αγωνίστηκε είχε 17 πόντους με 6/8 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και 2 λάθη.

«Σίγουρα δεν ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι. Προσωπικά ήμουν απαίσιος. Ήμουν απαίσιος απόψε. Απλώς δεν μου άρεσε ο τρόπος που έπαιξα. Δεν ήμουν καθόλου καλός. Όμως είναι σημαντικό ότι πήραμε τη νίκη. Εγώ προσωπικά πρέπει να είμαι καλύτερος, αυτό είναι σίγουρο. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Παίξαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, η οποία ειδικά στην έδρα της παίζει καλά. Όταν αγωνίζεσαι εκτός έδρας, μία τέτοια νίκη είναι πολύ σημαντική. Είναι μία καλή νίκη και πλέον έχουμε κάνει το 2/2, κάτι που είναι θετικό. Τώρα προχωράμε» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Προφανώς μπορούμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά μία νίκη είναι μία νίκη και δεν είναι εύκολο να κερδίζεις εκτός έδρας. Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να βελτιωθούμε και να παίξουμε πολύ καλύτερα. Είμαι όμως πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον τρόπο που παλέψαμε. Βρεθήκαμε πίσω με έξι ή επτά πόντους και επιστρέψαμε. Παίξαμε καλά σε εκείνα τα σημεία».
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