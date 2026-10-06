Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Επέστρεψε στο Ρέντη ο Ελ Κααμπί ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του και το χειρουργείο
Επέστρεψε στο Ρέντη ο Ελ Κααμπί ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του και το χειρουργείο
Ευχάριστη έκπληξη στον Ολυμπιακό με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να κάνει την εμφάνισή του στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού με σκοπό να ξεκινήσει τη διαδικασία της αποκατάστασής του
Επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Ρέντη. Το ευχάριστό νέο και η ιδιαίτερη είδηση της ημέρας (6/10) στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού είχε να κάνει με την παρουσία του Μαροκινού φορ για πρώτη φορά μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του στον Βόλο.
Όλοι τον καλωσόρισαν και ο ίδιος ο 33χρονος επιθετικός έκανε την αρχή πλέον σε άλλο επίπεδο αποκατάστασης, με σκοπό την επάνοδο στη δράση και πρόκειται για μια διαδικασία που θα χρειαστεί αρκετούς μήνες και αρκετή δουλειά.
Ο Μαροκινός επιθετικός τραυματίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, μπήκε στο χειρουργείο μια μέρα μετά και ένα μήνα μετά επέστρεψε όρθιος και πανέτοιμος να ξεκινήσει την αποθεραπεία του από τον σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο.
Όλοι τον καλωσόρισαν και ο ίδιος ο 33χρονος επιθετικός έκανε την αρχή πλέον σε άλλο επίπεδο αποκατάστασης, με σκοπό την επάνοδο στη δράση και πρόκειται για μια διαδικασία που θα χρειαστεί αρκετούς μήνες και αρκετή δουλειά.
Ο Μαροκινός επιθετικός τραυματίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, μπήκε στο χειρουργείο μια μέρα μετά και ένα μήνα μετά επέστρεψε όρθιος και πανέτοιμος να ξεκινήσει την αποθεραπεία του από τον σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο.
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