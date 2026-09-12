Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ντεμπούτο στον ΑΠΟΕΛ με γκολ για τον Μπακασέτα, δείτε βίντεο
Ντεμπούτο στον ΑΠΟΕΛ με γκολ για τον Μπακασέτα, δείτε βίντεο
Ιδανικά ξεκίνησε την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ ο Τάσος Μπακασέτας που 51’ πέτυχε το πρώτο του γκολ
Ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ έκανε ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Έξι λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο έμπειρος μέσος κατάφερε να χριστεί σκόρερ.
Ο Μπακασέτας αγωνίζεται στον ΑΠΟΕΛ έχοντας το νούμερο «9» στην πλάτη και στο 51’ με συρτό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1 για την ομάδα του.
Ο Μπακασέτας αγωνίζεται στον ΑΠΟΕΛ έχοντας το νούμερο «9» στην πλάτη και στο 51’ με συρτό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1 για την ομάδα του.
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