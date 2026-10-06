Θεοδωρόπουλος: Σχεδόν όλη η βιομηχανία στα μέτρα για το ρεύμα - Οι προτάσεις προς την κυβέρνηση

Ικανοποίηση του προέδρου του ΣΕΒ για τις παρεμβάσεις στο ενεργειακό και η ελπίδα να έχει εκτονωθεί η κρίση έως τον Δεκέμβριο - Κίνητρα για επενδύσεις άνω των 150 και 300 εκατ. ευρώ, συγχωνεύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, Τειρεσίας και νέοι βιομηχανικοί υποδοχείς





Ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι οι παρεμβάσεις μέσω των μηχανισμών METSAF και CISAF καλύπτουν «σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι τον Δεκέμβριο η κρίση στη Μέση Ανατολή θα έχει εκτονωθεί και οι αγορές ενέργειας θα έχουν εξομαλυνθεί.







Η ενέργεια Το ενεργειακό βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας, με τον κ. Θεοδωρόπουλο να το χαρακτηρίζει «καταλυτικό παράγοντα κόστους για το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας».



«Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζετε εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική», ανέφερε.







Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ παρέμβαση ύψους 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, αξιοποιώντας το διαθέσιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Η παρέμβαση αφορά την προσωρινή στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ενεργοβόρους κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, το χαρτί και τα πλαστικά, καθώς και σε πρόσθετη στήριξη για πράσινες επενδύσεις. Η εξειδίκευση του σχήματος θα γίνει τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια υπουργεία.



Ο πρόεδρος του ΣΕΒ εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι η έκτακτη αυτή περίοδος δεν θα διαρκέσει πολύ. Όπως ανέφερε, εφόσον η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί, προσδοκά μέχρι τον Δεκέμβριο να έχει επέλθει εξομάλυνση στις αγορές ενέργειας.



Κλείσιμο



«Δεν είμαστε αντίθετοι στην πράσινη μετάβαση. Πιστεύουμε ότι μπορεί να συνυπάρξει με την έννοια της ανταγωνιστικότητας», ανέφερε. «Δεν μπορούμε να ζητάμε από τη βιομηχανία να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση και ταυτόχρονα να αποδυναμώνουμε την ανταγωνιστικότητά της».



Ζήτησε επίσης να περιοριστεί η μεγάλη διαφορά στο ενεργειακό κόστος της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης Ντράγκι, επισημαίνοντας ότι δύο χρόνια μετά τη δημοσίευσή της μόλις το 16% των προτάσεων έχει υλοποιηθεί πλήρως.



Το χάσμα παραγωγικότητας Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του κ. Θεοδωρόπουλου ήταν ότι η ελληνική οικονομία καλείται πλέον να αλλάξει κινητήρα ανάπτυξης. Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη των τελευταίων ετών στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης.



Συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτάχυνση των επενδύσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κατέθεσε προς την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το βήμα της ανοιχτής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίηση της βιομηχανίας για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι οι παρεμβάσεις μέσω των μηχανισμών METSAF και CISAF καλύπτουν «σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι τον Δεκέμβριο η κρίση στη Μέση Ανατολή θα έχει εκτονωθεί και οι αγορές ενέργειας θα έχουν εξομαλυνθεί.Πέραν του ενεργειακού, ο πρόεδρος του ΣΕΒ παρουσίασε μια συγκεκριμένη δέσμη παρεμβάσεων: νέο πλαίσιο για στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις, υπερεκπτώσεις για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλαγές στους αναπτυξιακούς νόμους, νέους βιομηχανικούς υποδοχείς και διαφορετική αντιμετώπιση από τον Τειρεσία των επιχειρήσεων που έχουν ρυθμίσει ή εξοφλήσει τις οφειλές τους.Το ενεργειακό βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας, με τον κ. Θεοδωρόπουλο να το χαρακτηρίζει «καταλυτικό παράγοντα κόστους για το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας».«Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζετε εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική», ανέφερε.Και πρόσθεσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς το ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους».Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ παρέμβαση ύψους 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, αξιοποιώντας το διαθέσιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Η παρέμβαση αφορά την προσωρινή στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ενεργοβόρους κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, το χαρτί και τα πλαστικά, καθώς και σε πρόσθετη στήριξη για πράσινες επενδύσεις. Η εξειδίκευση του σχήματος θα γίνει τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια υπουργεία.Ο πρόεδρος του ΣΕΒ εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι η έκτακτη αυτή περίοδος δεν θα διαρκέσει πολύ. Όπως ανέφερε, εφόσον η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί, προσδοκά μέχρι τον Δεκέμβριο να έχει επέλθει εξομάλυνση στις αγορές ενέργειας.Έβαλε, παράλληλα, το ενεργειακό στο ευρύτερο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Κατά τον ίδιο, η προτεραιότητα που δόθηκε στην πράσινη μετάβαση έναντι της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής επιτάχυνε την αποβιομηχάνιση, με παραγωγή και θέσεις εργασίας να μετακινούνται προς τρίτες χώρες.«Δεν είμαστε αντίθετοι στην πράσινη μετάβαση. Πιστεύουμε ότι μπορεί να συνυπάρξει με την έννοια της ανταγωνιστικότητας», ανέφερε. «Δεν μπορούμε να ζητάμε από τη βιομηχανία να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση και ταυτόχρονα να αποδυναμώνουμε την ανταγωνιστικότητά της».Ζήτησε επίσης να περιοριστεί η μεγάλη διαφορά στο ενεργειακό κόστος της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης Ντράγκι, επισημαίνοντας ότι δύο χρόνια μετά τη δημοσίευσή της μόλις το 16% των προτάσεων έχει υλοποιηθεί πλήρως.Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του κ. Θεοδωρόπουλου ήταν ότι η ελληνική οικονομία καλείται πλέον να αλλάξει κινητήρα ανάπτυξης. Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη των τελευταίων ετών στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Με την ανεργία πλέον κάτω από το 8% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το περιθώριο περαιτέρω ώθησης του ΑΕΠ μόνο μέσω περισσότερων θέσεων εργασίας περιορίζεται. «Το επόμενο, απαραίτητο βήμα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας», τόνισε.

Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα βρίσκεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ακόμη και στη βιομηχανία φθάνει στο 68%. Την ίδια στιγμή, το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο είναι 94.000 ευρώ έναντι 217.000 ευρώ στην Ευρώπη, δηλαδή μόλις στο 43% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.



Στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και των επενδύσεων αναφέρθηκε στην ομιλία του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον κ. Θεοδωρόπουλο να συνδέει τις προτάσεις του ΣΕΒ με τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την παραγωγική βάση της χώρας.



Ο πρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος συμφωνεί με τον στόχο για επενδύσεις 65 δισ. ευρώ το 2030 και για αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΣΕΒ, ο δεύτερος στόχος σημαίνει ότι η συνολική συμμετοχή της βιομηχανίας θα πρέπει να φθάσει στο 16%-17% του ΑΕΠ.



Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ Εδώ ο κ. Θεοδωρόπουλος πέρασε από τις διαπιστώσεις στις συγκεκριμένες προτάσεις. Ζήτησε ένα νέο, ισχυρό πλαίσιο κινήτρων για στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, θέτοντας μάλιστα συγκεκριμένα όρια και κριτήρια. Ο ΣΕΒ προτείνει να χαρακτηρίζονται εμβληματικές οι επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ, εφόσον έχουν σημαντική επίδραση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και παραγωγικότητα τουλάχιστον ίση με το 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στον αντίστοιχο κλάδο.



Ως παραδείγματα επενδύσεων που θα μπορούσε να διεκδικήσει η Ελλάδα με ένα τέτοιο πλαίσιο ανέφερε ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που σχεδιάζει να δημιουργήσει στην Ευρώπη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, ένα δεύτερο υπόστεγο στην ΕΑΒ ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός αναβάθμισης των F-16, καθώς και σταθμό συναρμολόγησης και επισκευής ελικοπτέρων Erickson.



Για τις στρατηγικές επενδύσεις πρότεινε το όριο να τοποθετηθεί πάνω από τα 150 εκατ. ευρώ, με σημαντική επίδραση σε περιφερειακό επίπεδο και παραγωγικότητα που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 90% εκείνης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού κλάδου.

Στο ίδιο πλαίσιο πρότεινε αλλαγή και στους αναπτυξιακούς νόμους. Αντί η παροχή κινήτρων να συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εισηγήθηκε ως κριτήριο τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.



Συγχωνεύσεις και τεχνητή νοημοσύνη Ξεχωριστή παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ για το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, ζητώντας ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις. Όπως υποστήριξε, οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα.



Συγκεκριμένη ήταν και η πρόταση για την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μόλις το 7,7% των ελληνικών επιχειρήσεων την έχει υιοθετήσει έναντι 17% στην Ευρώπη. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν η χώρα δεν κινηθεί γρήγορα, η τεχνητή νοημοσύνη αντί να αποτελέσει εργαλείο σύγκλισης της παραγωγικότητας μπορεί να διευρύνει περαιτέρω

την απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη.



Ο ΣΕΒ προτείνει γι' αυτό οι επενδύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις να υπαχθούν στους ίδιους κανόνες υπερεκπτώσεων που ισχύουν για τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης.



Ο κ. Θεοδωρόπουλος ζήτησε επίσης μεγαλύτερη προστασία των ελληνικών βιομηχανιών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την αύξηση των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από τρίτες χώρες, ορισμένα από τα οποία, όπως είπε, δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την ενδυνάμωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ακόμη και μέσω συνεργασίας με πιστοποιημένους εξωτερικούς ελεγκτές.



Οι βιομηχανικοί υποδοχείς Στο χωροταξικό, ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναγνώρισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με το νέο Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, έθεσε όμως το ζήτημα της διαθεσιμότητας χώρων για νέες επενδύσεις.



Καθώς η δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων δεν επιτρέπεται εκτός βιομηχανικών περιοχών και οι υφιστάμενες εμφανίζουν υψηλό βαθμό πληρότητας, ζήτησε την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών περιοχών. Πρότεινε μάλιστα τη δημιουργία φορέα ανάπτυξης βιομηχανικών υποδοχέων, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν προκύψει μετά την ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.



Η πρόταση για τον Τειρεσία Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Θεοδωρόπουλος και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν στο παρελθόν οικονομικά προβλήματα και βρέθηκαν στον Τειρεσία, αλλά σήμερα έχουν ρυθμίσει ή ακόμη και εξοφλήσει τις οφειλές τους. Η πρόταση του ΣΕΒ είναι να δημιουργηθεί τρίτη κατηγορία για τις επιχειρήσεις που έχουν ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να διαφοροποιούνται από εκείνες που εξακολουθούν να μην εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους.



Για τις επιχειρήσεις που έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους, ο κ. Θεοδωρόπουλος ζήτησε να προβλέπεται άμεση διαγραφή από τον Τειρεσία, αντί να μεσολαβούν δύο έως τρία χρόνια.



Το ανθρώπινο δυναμικό Την τελευταία πρόταση της ομιλίας του ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ χαρακτήρισε ως την «πιο σημαντική». Αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τη δυσκολία των επιχειρήσεων να βρουν τόσο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό όσο και ανειδίκευτους εργαζομένους.

Ζήτησε περισσότερες σχολές με χαρακτηριστικά αντίστοιχα της Σιβιτανιδείου, προσανατολισμένες στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και ταχύτερες διαδικασίες για την πρόσκληση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού.

«Χρειαζόμαστε εκπαίδευση που θα δίνει στους νέους προσόντα που συνυπογράφει και η αγορά», τόνισε.



Ο κ. Θεοδωρόπουλος παρουσίασε παράλληλα στοιχεία για το αποτύπωμα της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία. Την τελευταία πενταετία, όπως είπε, δημιουργήθηκαν 41.000 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, με τη συνολική απασχόληση στον κλάδο να προσεγγίζει τις 500.000. Η βιομηχανία παράγει άμεσα το 13,1% του ΑΕΠ, ενώ η συνολική συνεισφορά της εκτιμάται στο 32% και αντιπροσωπεύει το 42% των επιχειρηματικών επενδύσεων.



Οι εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων αυξήθηκαν από 18 δισ. ευρώ το 2010 σε 42 δισ. ευρώ το 2025, ενώ ο μέσος μισθός στη βιομηχανία ήταν πέρυσι κατά 32% υψηλότερος από τον μέσο όρο της οικονομίας.



Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ έστειλε μήνυμα προς τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις

επενδύσεις παρά τη διεθνή αβεβαιότητα. «Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτοί που θα

επενδύσουν, είναι και αυτοί που την επόμενη μέρα θα βρεθούν σε καλύτερη θέση», ανέφερε.

Απευθυνόμενος εκ νέου στον Πρωθυπουργό, σημείωσε ότι οι ανακοινώσεις για την ενέργεια

δείχνουν πως «ο διάλογος με την παραγωγική οικονομία συχνά οδηγεί σε αποφάσεις που

αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα», εκφράζοντας την προσδοκία ότι και οι υπόλοιπες

προτάσεις του ΣΕΒ θα εξεταστούν από την κυβέρνηση.