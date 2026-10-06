Πιερρακάκης: Εντός του 2027 ο τελικός ανάδοχος για τη μεταφορά των υπουργείων στην ΠΥΡΚΑΛ

Στην ΠΥΡΚΑΛ, αλλά και τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».Σε ερώτημα για την, ο κ. Πιερρακάκης είπε: «Αυτό θα γίνει,. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Έχουν ήδη επιλεγεί τέσσερα σχήματα και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, θα πρέπει να μας πουν ακριβώς πώς φαντάζονται το έργο.» Θα έχουμε τον τελικό ανάδοχο. Μιλάμε για μια αλλαγή θέσης σε σχέση με την υφιστάμενη συνθήκη, όπου τα υπουργεία βρίσκονται σήμερα στο κέντρο σε πάνω από 100 διαφορετικά σημεία. Και ξέρετε, δεν αφορά μόνο τη φυσική μετακόμιση ανθρώπων.» Όταν έχεις ένα τέτοιου τύπου μεγάλο έργο αστικής ανάπλασης ή μια πολύ μεγάλη τέτοιου τύπου αλλαγή που αφορά και τον περιβάλλοντα χώρο, αφορά και το πράσινο, δρα ως καταλύτης για μια περιοχή και απελευθερώνει αξία οικονομική και κοινωνική και αξία καθημερινότητας. Επίσης, θα υπάρξουν και άλλα έργα. Θα υπάρξει» Είναι σημαντικό για μια κυβέρνηση να έχει ένα, έναν χώρο διακυβέρνησης, όχι για όλα τα υπουργεία, αλλά για πολλά από αυτά. Το βλέπω σε άλλες χώρες όταν τις επισκέπτομαι και δεν σας κρύβω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον τα κυβερνητικά κτήρια και ο χώρος διακυβέρνησης να είναι συγκεντρωμένα».Σε ερώτημα για το, ο υπουργός είπε ότι «έχει μπει ένας συγκεκριμένος όρος ο οποίος απαγορεύει τα νέα Airbnb στα τρία κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας. Λοιπόν, αυτό που έχουμε δει από πέρυσι μέχρι φέτος είναι ότι έχουμε περίπου 1.500 λιγότερους αριθμούς μητρώου ακινήτου σε σχέση με τα Airbnb. Έχουμε μία πτώση, ήταν λίγο πάνω από 14.000 και τώρα είναι λίγο κάτω από 12.500. Και αυτό έχει γίνει μέσα από αυτή την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο θέμα της στέγασης, και είναι μία από τις πολιτικές, δεν είναι η μόνη.» Σε καμία από τις 27 χώρες δεν έχω ακούσει έναν υπουργό Οικονομικών, οποιουδήποτε πολιτικού “χρώματος”, ή έναν Πρωθυπουργό ή Πρόεδρο, να λέει ότι "λύσαμε το πρόβλημα το οποίο είχε να κάνει με τη στέγη και την κατοικία". Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε πολιτικές που αφαιρούν βάρη. Και προσπαθούμε ακόμη και να διδαχτούμε ο ένας από τον άλλον. Για αυτό και ανέφερα πριν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προσπάθησα να φέρω και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup στη Λευκωσία.» Έχουμε πάρει τα πιο καλά παραδείγματα πανευρωπαϊκά και ξεκινούμε να τα εφαρμόζουμε. Και θα κάνουμε κι άλλα. Και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ακριβώς για να αποφύγουμε τις δύσκολες πτυχές της εικόνας που περιγράφετε. Γιατί αν υπάρχει ακόμη και ένας πολίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημά του είναι πρόβλημά μας. Άρα οφείλουμε να παρέμβουμε κι ακόμη περισσότερο».