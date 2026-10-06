Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι με τον Ηρακλή: Έφτιαξαν χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα στη Χαλκιδική - Επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ
SPORTS
Σκόπια Πανό Ηρακλής ΜΖΤ Σκοπίων FIBA Europe Cup

Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι με τον Ηρακλή: Έφτιαξαν χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα στη Χαλκιδική - Επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ

To πανό ανέβηκε στις εξέδρες στην αναμέτρηση ΜΖΤ Σκοπίων – Ηρακλής για το FIBA Europe Cup

Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι με τον Ηρακλή: Έφτιαξαν χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα στη Χαλκιδική - Επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ
31 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες του γηπέδου στα Σκόπια, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΜΖΤ με τον Ηρακλή για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, τράβηξε τα βλέμματα.

Το πανό βρισκόταν στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι οργανωμένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας και περιλάμβανε τη φράση: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Μαζί με το συγκεκριμένο μήνυμα υπήρχε και χάρτης, στον οποίο απεικονίζονταν ως τμήμα της χώρας περιοχές που βρίσκονται σήμερα στην ελληνική επικράτεια, μεταξύ των οποίων η περιοχή της Θεσσαλονίκης και η Χαλκιδική.

Το συγκεκριμένο πανό παρέμεινε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ η εικόνα από το γήπεδο καταγράφηκε και μεταδόθηκε μέσω των σχετικών φωτογραφιών και βίντεο από την αναμέτρηση.

Για το θέμα πήρε θέση και η ΚΑΕ Ηρακλής η οποία προχώρησε σε επίσημη καταγγελία και ενημέρωση της πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ηρακλής: «H ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού , Ελεονόρα Ραντζέλοβα την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά και η Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια».
31 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης