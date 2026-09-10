Στο Μαρόκο ο τελικός του Μουντιάλ 2030, γράφει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων
SPORTS
Μαρόκο Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 Τελικός

Στο Μαρόκο ο τελικός του Μουντιάλ 2030, γράφει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων

Ο πρόεδρος της Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φουζί Λεκτζά, δήλωσε ότι το σπουδαιότερο ματς του επόμενου Μουντιάλ θα γίνει στην Μπενσλιμάνε

Στο Μαρόκο ο τελικός του Μουντιάλ 2030, γράφει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων
Στο Μαρόκο και δη στην Μπενσλιμάνε θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, σύμφωνα με σημερινό (10/09) ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων EFE.

Επικαλούμενο δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, Φουζί Λεκτζά, ο οποίος σε εκδήλωση πολιτικού κόμματος στη Μπουζνίκα, αποκάλυψε την εν λόγω εξέλιξη.

«Η επαρχία Μπενσλιμάνε και η πόλη της θα έχουν την τιμή να φιλοξενήσουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μπενσλιμάνε απέχει 60 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα, ενώ σε αυτήν κατασκευάζεται το γήπεδο «Χασάν Β’», κόστους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, με προβλεπόμενη χωρητικότητα 115.000 θεατών, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο αποκλειστικά για ποδόσφαιρο!

Ωστόσο, η FIFA όχι μόνο δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την έδρα του τελικού, καθώς Ισπανία και Μαρόκο «ερίζουν» για τη φιλοξενία του.

Αντιθέτως, μόλις τον περασμένο Αύγουστο, χαρακτήρισε «ψευδή και παραπλανητικά» τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο είχε υποσχεθεί τη διεξαγωγή του στο Μαρόκο.

«Η Ισπανία θα πρέπει να φιλοξενήσει τον τελικό», είχε τονίσει από την πλευρά του λίγες ημέρες νωρίτερα στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ο ομόλογος του Λεκτζά στην Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Λουζάν.

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης