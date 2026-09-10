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Στο Μαρόκο ο τελικός του Μουντιάλ 2030, γράφει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων
Στο Μαρόκο ο τελικός του Μουντιάλ 2030, γράφει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων
Ο πρόεδρος της Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φουζί Λεκτζά, δήλωσε ότι το σπουδαιότερο ματς του επόμενου Μουντιάλ θα γίνει στην Μπενσλιμάνε
Στο Μαρόκο και δη στην Μπενσλιμάνε θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, σύμφωνα με σημερινό (10/09) ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων EFE.
Επικαλούμενο δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, Φουζί Λεκτζά, ο οποίος σε εκδήλωση πολιτικού κόμματος στη Μπουζνίκα, αποκάλυψε την εν λόγω εξέλιξη.
«Η επαρχία Μπενσλιμάνε και η πόλη της θα έχουν την τιμή να φιλοξενήσουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η Μπενσλιμάνε απέχει 60 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα, ενώ σε αυτήν κατασκευάζεται το γήπεδο «Χασάν Β’», κόστους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Μάλιστα, με προβλεπόμενη χωρητικότητα 115.000 θεατών, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο αποκλειστικά για ποδόσφαιρο!
Ωστόσο, η FIFA όχι μόνο δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την έδρα του τελικού, καθώς Ισπανία και Μαρόκο «ερίζουν» για τη φιλοξενία του.
Αντιθέτως, μόλις τον περασμένο Αύγουστο, χαρακτήρισε «ψευδή και παραπλανητικά» τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο είχε υποσχεθεί τη διεξαγωγή του στο Μαρόκο.
«Η Ισπανία θα πρέπει να φιλοξενήσει τον τελικό», είχε τονίσει από την πλευρά του λίγες ημέρες νωρίτερα στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ο ομόλογος του Λεκτζά στην Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Λουζάν.
Επικαλούμενο δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, Φουζί Λεκτζά, ο οποίος σε εκδήλωση πολιτικού κόμματος στη Μπουζνίκα, αποκάλυψε την εν λόγω εξέλιξη.
«Η επαρχία Μπενσλιμάνε και η πόλη της θα έχουν την τιμή να φιλοξενήσουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η Μπενσλιμάνε απέχει 60 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα, ενώ σε αυτήν κατασκευάζεται το γήπεδο «Χασάν Β’», κόστους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Μάλιστα, με προβλεπόμενη χωρητικότητα 115.000 θεατών, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο αποκλειστικά για ποδόσφαιρο!
Ωστόσο, η FIFA όχι μόνο δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την έδρα του τελικού, καθώς Ισπανία και Μαρόκο «ερίζουν» για τη φιλοξενία του.
Αντιθέτως, μόλις τον περασμένο Αύγουστο, χαρακτήρισε «ψευδή και παραπλανητικά» τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο είχε υποσχεθεί τη διεξαγωγή του στο Μαρόκο.
«Η Ισπανία θα πρέπει να φιλοξενήσει τον τελικό», είχε τονίσει από την πλευρά του λίγες ημέρες νωρίτερα στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ο ομόλογος του Λεκτζά στην Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Λουζάν.
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