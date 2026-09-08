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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΛΑΣΚ, τους άλλους 5 αγώνες της πρεμιέρας του Champions League και το Ολυμπιακός-Βόλος για το Κύπελλο
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΛΑΣΚ, τους άλλους 5 αγώνες της πρεμιέρας του Champions League και το Ολυμπιακός-Βόλος για το Κύπελλο
Στις 19:45 η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο φετινό Champions League - To πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Τρίτη (08/09) και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων κυριαρχεί η πρεμιέρα της League Phase του Champions League με έξι αναμετρήσεις.
Η δράση ξεκινάει στις 19:45 (Cosmote Sport 2) με την ΑΕΚ να υποδέχεται στην έδρα της την ΛΑΣΚ, με σκοπό τη νίκη και το τρίποντο που θα τη βοηθήσει να ξεκινήσει με το... δεξί τη φετινή League Phase. Παράλληλα την ίδια ώρα η Κλαμπ Μπρίζ θα φιλοξενήσει στο Βέλγιο την Άστον Βίλα (Cosmote Sport 5).
Στις 22:00 η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνταντίνου Καρέτσα θα αντιμετωπίσει την Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 4), η Λιλ την Μπέτις (Cosmote Sport 7), η Πόρτο την Μάντσεστερ Σίτι (Cosmote Sport 6) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Ίντερ (Cosmote Sport 3).
Νωρίτερα στις 12:00 (Cosmote Sport 1), η κ19 της Ένωσης θα φιλοξενήσει στα Σπάτα την κ19 της ΛΑΣΚ για την 1η αγωνιστική του Youth League, ενώ στις 21:45 (ΣΚΑΙ) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Καραϊσκάκης» τον Βόλο Elabet για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η δράση ξεκινάει στις 19:45 (Cosmote Sport 2) με την ΑΕΚ να υποδέχεται στην έδρα της την ΛΑΣΚ, με σκοπό τη νίκη και το τρίποντο που θα τη βοηθήσει να ξεκινήσει με το... δεξί τη φετινή League Phase. Παράλληλα την ίδια ώρα η Κλαμπ Μπρίζ θα φιλοξενήσει στο Βέλγιο την Άστον Βίλα (Cosmote Sport 5).
Στις 22:00 η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνταντίνου Καρέτσα θα αντιμετωπίσει την Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 4), η Λιλ την Μπέτις (Cosmote Sport 7), η Πόρτο την Μάντσεστερ Σίτι (Cosmote Sport 6) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Ίντερ (Cosmote Sport 3).
Νωρίτερα στις 12:00 (Cosmote Sport 1), η κ19 της Ένωσης θα φιλοξενήσει στα Σπάτα την κ19 της ΛΑΣΚ για την 1η αγωνιστική του Youth League, ενώ στις 21:45 (ΣΚΑΙ) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Καραϊσκάκης» τον Βόλο Elabet για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- ΑΕΚ κ19- ΛΑΣΚ κ19 (12:00, Cosmote Sport 1)
- ΑΕΚ - ΛΑΣΚ (19:45, Cosmote Sport 2 - Live από Gazzetta)
- Κλαμπ Μπριζ - Άστον Βίλα (19:45, Cosmote Sport 5)
- Ολυμπιακός - Βόλος Elabet (21:45, ΣΚΑΙ - Live από Gazzetta)
- Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ (22:00, Cosmote Sport 4)
- Λιλ - Μπέτις (22:00, Cosmote Sport 7)
- Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Cosmote Sport 6)
- Ρέαλ Μαδρίτης - Ίντερ (22:00, Cosmote Sport 3)
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