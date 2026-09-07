Αμφίβολος ο Στρακόσα με ΛΑΣΚ, δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς για το Champions League
Αμφίβολος ο Στρακόσα με ΛΑΣΚ, δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς για το Champions League
Ο 31χρονος τερματοφύλακας δεν ακολούθησε το πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας πριν το ματς με τους αυστριακούς, αν δεν αγωνιστεί τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι
Ο Θωμάς Στρακόσα δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης της ΑΕΚ πριν την αυριανή (Τρίτη 8/9, 19:45) αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο 31χρονος πορτιέρε δεν ήταν μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας και μένει να φανεί αν θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Αυστρίας.
Ο Στρακόσα από την στιγμή που δεν προπονήθηκε, όπως είναι λογικό, είναι αμφίβολος για το ματς.
Αν ο διεθνής πορτιέρε δεν είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Στη λίστα έχει δηλωθεί και ο 21χρονος Μάριος Μπαλαμώτης που είχε αγωνιστεί στο Superbet Super Cup, με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.
Ο 31χρονος πορτιέρε δεν ήταν μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας και μένει να φανεί αν θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Αυστρίας.
Ο Στρακόσα από την στιγμή που δεν προπονήθηκε, όπως είναι λογικό, είναι αμφίβολος για το ματς.
Αν ο διεθνής πορτιέρε δεν είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Στη λίστα έχει δηλωθεί και ο 21χρονος Μάριος Μπαλαμώτης που είχε αγωνιστεί στο Superbet Super Cup, με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.
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