Αμφίβολος ο Στρακόσα με ΛΑΣΚ, δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς για το Champions League
SPORTS
ΑΕΚ Θωμάς Στρακόσα Champions League

Αμφίβολος ο Στρακόσα με ΛΑΣΚ, δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς για το Champions League

Ο 31χρονος τερματοφύλακας δεν ακολούθησε το πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας πριν το ματς με τους αυστριακούς, αν δεν αγωνιστεί τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι

Αμφίβολος ο Στρακόσα με ΛΑΣΚ, δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς για το Champions League
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Θωμάς Στρακόσα δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης της ΑΕΚ πριν την αυριανή (Τρίτη 8/9, 19:45) αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. 

Ο 31χρονος πορτιέρε δεν ήταν μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας και μένει να φανεί αν θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Αυστρίας. 

Ο Στρακόσα από την στιγμή που δεν προπονήθηκε, όπως είναι λογικό, είναι αμφίβολος για το ματς. 

Αν ο διεθνής πορτιέρε δεν είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Στη λίστα έχει δηλωθεί και ο 21χρονος Μάριος Μπαλαμώτης που είχε αγωνιστεί στο Superbet Super Cup, με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης