Δημοσιογράφος έκανε δώρο ένα ποτιστικό μπεκ στον Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου πριν το Ρεάλ - Ίντερ, δείτε βίντεο
SPORTS
Μπαρτσελόνα Ζοσέ Μουρίνιο Ρεάλ Μαδρίτης ΄Ιντερ Champions League

Δημοσιογράφος έκανε δώρο ένα ποτιστικό μπεκ στον Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου πριν το Ρεάλ - Ίντερ, δείτε βίντεο

Το εν λόγω δώρο σχετίζεται με την Μπαρτσελόνα και το 2010 

Δημοσιογράφος έκανε δώρο ένα ποτιστικό μπεκ στον Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου πριν το Ρεάλ - Ίντερ, δείτε βίντεο
Ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο ολοκλήρωσε τη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ίντερ και ήταν έτοιμος να φύγει δέχτηκε ένα... απίθανο δώρο. 

Ένας Ιταλός δημοσιογράφος σηκώθηκε από τη θέση του, πλησίασε τον «Special One» και του έδωσε ένα ποτιστικό μπεκ από αυτά που βάζουν κάτω από το χορτάρι στα γήπεδα. 



Ο Πορτογάλος το πήρε, χαιρέτησε τον δημοσιογράφο και έφυγε. 

Γιατί όμως του έδωσε δώρο το μπεκ; Η ιστορία του δώρου πάει πίσω στο 2010. Τότε ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν στην Ίντερ και έπαιζε με την Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα στα ημιτελικά. 



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Η Ίντερ είχε αποκλείσει με συνολικό σκορ 3-2 την Μπαρτσελόνα με τον Ζοσέ Μουρίνιο που να πανηγυρίζει έξαλλα μέσα στο Καμπ Νου την πρόκριση. 

Τότε άνοιξαν τα μπεκ μέσα στο γήπεδο για να κόψουν την φόρα των πανηγυρισμών του Ζοσέ Μουρίνιο. Δεν τα κατάφεραν βέβαια.

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