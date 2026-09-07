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Με εκτελεστή τον Ελ Αραμπί η Μαρκό μπήκε με το δεξί στη Superbet League 2, 1-0 τον Πανσερραϊκό στην Καισαριανή, δείτε το γκολ
Με εκτελεστή τον Ελ Αραμπί η Μαρκό μπήκε με το δεξί στη Superbet League 2, 1-0 τον Πανσερραϊκό στην Καισαριανή, δείτε το γκολ
Ο Μαροκινός πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 45+3' με πέναλτι
Με το δεξί ξεκίνησε στη Superbet League 2 η Μαρκό.
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με πέναλτι στο 45+3'.
Το πέναλτι κέρδισε ο Σεμπά από τον Παντελάκη.
Η Μαρκό είχε ευκαιρία για το 2-0 όταν από μπαλιά του Σεμπά ο Ντέτλερ έστειλε ελάχιστα άουτ τη μπάλα σε τετ α τετ με τον Τιναλίνι.
Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μίλερ (86' Μιλόγεβιτς), Μεντόσα (59' Ντέτλερ), Σεμπά (94' Στάμου), Ελ Αραμπί (85' Αλεξόπουλος)
Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Αδάμ (70' Αρμουγκόμ), Παντελάκης, Ηλιάδης, Μορέιρα, Οικονόμου (59' Ρουμιάντσεφ), Στάικος (91' Καρασαλίδης), Βερνάρδος (70' Μωυσίδης), Τσέλιος (91' Μασκανάκης), Τεσέιρα, Πασάς
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με πέναλτι στο 45+3'.
Το πέναλτι κέρδισε ο Σεμπά από τον Παντελάκη.
Η Μαρκό είχε ευκαιρία για το 2-0 όταν από μπαλιά του Σεμπά ο Ντέτλερ έστειλε ελάχιστα άουτ τη μπάλα σε τετ α τετ με τον Τιναλίνι.
Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μίλερ (86' Μιλόγεβιτς), Μεντόσα (59' Ντέτλερ), Σεμπά (94' Στάμου), Ελ Αραμπί (85' Αλεξόπουλος)
Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Αδάμ (70' Αρμουγκόμ), Παντελάκης, Ηλιάδης, Μορέιρα, Οικονόμου (59' Ρουμιάντσεφ), Στάικος (91' Καρασαλίδης), Βερνάρδος (70' Μωυσίδης), Τσέλιος (91' Μασκανάκης), Τεσέιρα, Πασάς
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