Βίντεο: Ο γιος του Ρόναλντ Κούμαν που αγωνίζεται ως τερματοφύλακας ευστόχησε σε δύο πέναλτι και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του
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Eredivisie Ρόναλντ Κούμαν Πέναλτι

Βίντεο: Ο γιος του Ρόναλντ Κούμαν που αγωνίζεται ως τερματοφύλακας ευστόχησε σε δύο πέναλτι και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του

Ο Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ, ο οποίος αγωνίζεται στην Τέλσταρ, έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας ο οποίος πετυχαίνει δύο γκολ σε έναν αγώνα της Eredivisie

Βίντεο: Ο γιος του Ρόναλντ Κούμαν που αγωνίζεται ως τερματοφύλακας ευστόχησε σε δύο πέναλτι και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του
Ο πατέρας του, Ρόναλντ, τείναι ενας από τους κορυφαίους κενρικούς αμυντικούς που έχει βγάλει το ολλανδικό ποδόσφαιρο και ένας παντοτινός ήρωας των φίλων της Μπαρτσελόνα (τους χάρισε το παρθενικό τίτλο στο Κύπελλο πρωταθλητριών με το γκολ που πέτυχε στην παράταση του τελικού κόντρα στη Σαμπντόρια).

Ο θείος του Έρβιν ήταν ένας αξιόλογος μέσος με θητεία σε Χρόνινγκεν, Αϊντχόφεν και Μέχελεν...

Ωστόσο ο Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ, παρόλο που δεν ξέφυγε από την ποδοσφαιρική παράδοση της οικογένειας, χάραξε το δικό του μονοπάτι στο άθλημα ακολουθώντας μια διαφορετική πορεία καθώς επέλεξε να είναι τερματοφύλακας.

Μπορεί ποτέ να μην έφτασε στα επίπεδα των συγγενών του, αλλά ο γκολκίπερ της Τέλσταρ έγραψε ιστορία αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς έγινε ο πρώτος που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση και πέτυχε δύο γκολ στον ίδιο αγώνα στην Eredivisie!



Στο ματς της 5ης αγωνιστικής η Τέλσταρ υποδέχθηκε την ουραγό Καμπούρ και αφού έμεινε στο 22' με παίκτη λιγότερο βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ (53'-60') για να αναλάβει δράση ο Κούμαν.

Ο 31χρονος πορτιέρε από την περασμένη άνοιξη, όταν οι συμπαίκτες του έχασαν δύο συνεχόμενα πέναλτι, αποφάσισε να αναλάβει αυτός τις εκτελέσεις και στο 63' μείωσε σε 1-2. Στο 90'+9' η Τέλσταρ κέρδισε νέο πέναλτι με τον Κούμαν τζούνιορ να ευστοχεί και πάλι  διαμορφώνοντας το τελικό 2-2...

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Βίντεο: Ο γιος του Ρόναλντ Κούμαν που αγωνίζεται ως τερματοφύλακας ευστόχησε σε δύο πέναλτι και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του

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