Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών μπάσκετ: Έγινε το πρώτο ξεκαθάρισμα

Belgium is running away midway through 4Q!#FIBAWWC pic.twitter.com/2ee4EfBn1b — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026

Have you ever seen a double block?! 😳#FIBAWWC pic.twitter.com/tEjWGn49Qj — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026

Η Γκάμπια Γουίλιαμς είχε 25 πόντους σε 18 λεπτά, η Σαλαούν πρόσθεσε 19 σε 20 λεπτά και η Γιοχάνες 17. Η Νιγηρία δεν κατάφερε φυσικά να απειλήσει ποτέ. Κι ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα έδωσε την καλύτερη αφορμή στη Γαλλία να στείλει ακόμα ένα ηχηρό μήνυμα.Το Βέλγιο επιβεβαίωσε απέναντι στην Αυστραλία ότι διαθέτει την ποιότητα και την ωριμότητα για να ελέγχει ένα μεγάλο παιχνίδι από την αρχή έως το τέλος. Οι «Cats» επικράτησαν με 80-68, έχοντας διαρκώς το προβάδισμα με όπλο του την πληρότητα και την ποιότητά τους που του επέτρεψαν να κάνουν μία μεγάλη και πειστική νίκη. Μία νίκη που του επιτρέπει να περιμένουν τον αντίπαλο τους στα προημιτελικά, όπου πέρασαν απευθείας, ενώ η Αυστραλία στη φάση των 12 θα χρειαστεί να δώσει νοκ άουτ για να προχωρήσει. Η Τζούλι Αλεμαντ με τις 7 ασίστ που μοίρασε πέρασε στην ιστορία καθώς είναι πια η πρώτη σε ασίστ στη διαδρομή των παγκοσμίων πρωταθλημάτων.Η πρώτη ουσιαστική απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων δημιουργήθηκε στη δεύτερη περίοδο. Με σερί 9-0 μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, οι Βελγίδες μετέτρεψαν το 24-21 σε 33-21 και πήγαν στα αποδυτήρια με 40-33. Η Αυστραλία αντέδρασε προς στιγμήν, στην τρίτη περίοδο, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επιστροφή.Στην τελευταία περίοδο το Βέλγιο επέβαλε ξανά τον ρυθμό του και έφτασε στη μεγαλύτερη διαφορά του, στο +15 (78-63), στστο 37’. Η Μέσεμαν, ίσως στο καλύτερο παιχνίδι της καριέρας της με την Εθνική ομάδα του Βελγίου, άγγιξε το triple-double με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ η Κιάρα Λίνσκενς πρόσθεσε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 μπλοκ. Η Έζι Μάγκμπεγκορ ήταν η κορυφαία της Αυστραλίας με 15 πόντους.Και για τις δύο ομάδες ΄ήταν ο τελικός των τελικών. Οποίος νικούσε θα προκρινόταν στην επόμενη φάση. Μετά από έναν σούπερ δραματικό αγώνα, την “έκπληξη” έκανε το Πουέρτο Ρίκο, που νίκησε με 75-71 την Τουρκία και ήταν αυτό που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, στέλνοντας την αντίπαλο της σπίτι από νωρίς.Τελευταία φορά που η Τουρκία πέρασε μπροστά ήταν στο 33 όταν προηγήθηκε με 59-60. Από εκείνη τη στιγμή το Πουέρτο Ρίκο έτρεξε ένα σερί 6-0, περνώντας με 65-60 στο 36’. Η Τουρκία πάλεψε αλλά οι Κεντροαμερικάνες είχαν το πείσμα να γραπώσουν τη νίκη. Η καλύτερη παίκτρια της Τουρκίας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Σεβγκί Ουζούν μείωσε 2.30’’ πριν το τέλος σε 67-65, αλλά η Γκουιράντες στα 65’’ έκανε το 69-65 και έδωσε αέρα στην ομάδα της.Στα 31΄΄η διαφορά ανέβηκε στους 6π. (71-65) και το μόνο που κατάφερε η Τουρκία ήταν να μειώσει σε 73-71, μόλις 5’’ πριν το τέλος. Το Πουέρτο Ρίκο πανηγύρισε έξαλλα τη μεγάλη νίκη με την Τουρκία για ακόμα μία φορά, ενώ είναι παντοδύναμη σε επίπεδο συλλόγων, να μην πετυχαίνει πολλά σε αυτό το εθνικών ομάδων και να γυρνάει στη Πόλη, απογοητευμένη.