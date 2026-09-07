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Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών μπάσκετ: Έγινε το πρώτο ξεκαθάρισμα
Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών μπάσκετ: Έγινε το πρώτο ξεκαθάρισμα
Στην τελική τους ευθεία μπαίνουν οι προκριματικοί όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών που διεξάγεται στη Γερμανία
Το Βέλγιο πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο του και προκρίνεται απευθείας στα Προημιτελικά, ενώ η Αυστραλία θα δώσει νοκ άουτ αγώνα, ενώ η Τζούλι Αλεμαντ είναι πια η παίκτρια με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του Παγκοσμσίου Κυπέλλου γυναικών μπάσκετ.
Στον αγωνα με τη Νιγηρία η Γαλλία έσπασε το ρεκορ με τα περισσότερα τρίποντα σε έναν αγωνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχε 22 εύστοχα, ξεπερνώντας την Ιαπωνία που, και αυτή στη φετινή διοργάνωση, είχε πετύχει 20 κόντρα στο Μάλι
Η Ουγγαρία προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλό της και περιμένει τον αντίπαλό της που θα είναι η 3η ομάδα του πρώτου ομίλου.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΚΟΡΕΑ: 82-73
H συντριβή από τη Γαλλία στην πρεμιέρα θα μπορούσε να τις έχει απογοητεύσεις, να τους κόψει το πόδια, να τις λυγίσει. Κι όμως, η Ουγγαρία κάθε άλλο παρά το έβαλε κάτω. Μετά τη Νιγηρία, νίκησε και την Κορέα με αποτέλεσμα να πάρει τη δεύτερη θέση στον Β’ Όμιλο και να προκριθεί με έναν μικρό θρίαμβο στην επόμενη φάση, τη φάση των “12” του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Ντόρκα Γιούχαζ ήταν και πάλι συνεπής, μακράν η κορυφαία παίκτρια του γηπέδου, οδηγώντας την Ουγγαρία εκ του ασφαλούς στην επικράτηση. Eίχε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ η Κις πρόσθεσε 14π. με 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Βέβαια ο αγώνα δεν εξελίχθηκε όπως ακριβώς περιγράφει το τελικό σκορ. Μόλις ένα λεπτό πριν τη λήξη, η Τσόι με απίθανο τρίποντο μείωσε τη διαφορά στο ένα καλάθι (72-70).
Το παιχνίδι ήταν στο κόψη του ξυραφιού, για να ακολουθήσει ωστόσο ένα σερί 5-0 από την Ουγγαρία με την Τέρνερ και την Γιούχαζ που στα 55’’ ευστόχησε στο τρίποντο που ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη για τις Ουγγαρέζες ανεβάζοντας τη διαφορά στους 7. Η Κορέα δεν είχε άλλα περιθώρια για ένα ματς όπου η μεγαλύτερη διαφορά για τους Ουγγαρέζες έφτασε στους 9 πόντους, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα η Κορέα, που είχε 10/24 τρίποντα και πρώτη σκόρερ την Παρκ με 21 πόντους, ήταν κοντά στο σκορ. Έτσι οι Ασιάτισσες έμειναν τρίτες στον όμιλο.
ΝΙΓΗΡΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ: 56-111
Η απογοητευμένη Νιγηρία έστρωσε στη Γαλλία το πιο κατάλληλο χαλί για να αποδείξει ότι στο Βερολίνο δεν έχει καμία διάθεση πια αστεία.
Χωρίς να τραβήξει το πόδι από το γκάζι σε κανένα σημείο του αγώνα, αν και είχε όλες τις δικαιολογίες του κόσμου για να το κάνει, η Γαλλία πέτυχε κατοστάρα στον τελευταίο αγώνα του ομίλου και πλέον θα περιμένει τον αντίπαλο της στα προημιτελικά.
Στον αγωνα με τη Νιγηρία η Γαλλία έσπασε το ρεκορ με τα περισσότερα τρίποντα σε έναν αγωνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχε 22 εύστοχα, ξεπερνώντας την Ιαπωνία που, και αυτή στη φετινή διοργάνωση, είχε πετύχει 20 κόντρα στο Μάλι
Η Ουγγαρία προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλό της και περιμένει τον αντίπαλό της που θα είναι η 3η ομάδα του πρώτου ομίλου.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΚΟΡΕΑ: 82-73
H συντριβή από τη Γαλλία στην πρεμιέρα θα μπορούσε να τις έχει απογοητεύσεις, να τους κόψει το πόδια, να τις λυγίσει. Κι όμως, η Ουγγαρία κάθε άλλο παρά το έβαλε κάτω. Μετά τη Νιγηρία, νίκησε και την Κορέα με αποτέλεσμα να πάρει τη δεύτερη θέση στον Β’ Όμιλο και να προκριθεί με έναν μικρό θρίαμβο στην επόμενη φάση, τη φάση των “12” του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Ντόρκα Γιούχαζ ήταν και πάλι συνεπής, μακράν η κορυφαία παίκτρια του γηπέδου, οδηγώντας την Ουγγαρία εκ του ασφαλούς στην επικράτηση. Eίχε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ η Κις πρόσθεσε 14π. με 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Βέβαια ο αγώνα δεν εξελίχθηκε όπως ακριβώς περιγράφει το τελικό σκορ. Μόλις ένα λεπτό πριν τη λήξη, η Τσόι με απίθανο τρίποντο μείωσε τη διαφορά στο ένα καλάθι (72-70).
That spin is cleaaaaan 🧼#FIBAWWC pic.twitter.com/FBYfpKEPOR— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026
Το παιχνίδι ήταν στο κόψη του ξυραφιού, για να ακολουθήσει ωστόσο ένα σερί 5-0 από την Ουγγαρία με την Τέρνερ και την Γιούχαζ που στα 55’’ ευστόχησε στο τρίποντο που ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη για τις Ουγγαρέζες ανεβάζοντας τη διαφορά στους 7. Η Κορέα δεν είχε άλλα περιθώρια για ένα ματς όπου η μεγαλύτερη διαφορά για τους Ουγγαρέζες έφτασε στους 9 πόντους, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα η Κορέα, που είχε 10/24 τρίποντα και πρώτη σκόρερ την Παρκ με 21 πόντους, ήταν κοντά στο σκορ. Έτσι οι Ασιάτισσες έμειναν τρίτες στον όμιλο.
ΝΙΓΗΡΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ: 56-111
Η απογοητευμένη Νιγηρία έστρωσε στη Γαλλία το πιο κατάλληλο χαλί για να αποδείξει ότι στο Βερολίνο δεν έχει καμία διάθεση πια αστεία.
Χωρίς να τραβήξει το πόδι από το γκάζι σε κανένα σημείο του αγώνα, αν και είχε όλες τις δικαιολογίες του κόσμου για να το κάνει, η Γαλλία πέτυχε κατοστάρα στον τελευταίο αγώνα του ομίλου και πλέον θα περιμένει τον αντίπαλο της στα προημιτελικά.
FRANCE SET #FIBAWWC RECORD FOR MOST THREE-POINTERS MADE 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VmW7cstAaK— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026
Η Γκάμπια Γουίλιαμς είχε 25 πόντους σε 18 λεπτά, η Σαλαούν πρόσθεσε 19 σε 20 λεπτά και η Γιοχάνες 17. Η Νιγηρία δεν κατάφερε φυσικά να απειλήσει ποτέ. Κι ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα έδωσε την καλύτερη αφορμή στη Γαλλία να στείλει ακόμα ένα ηχηρό μήνυμα.
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΕΛΓΙΟ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 80-68
Το Βέλγιο επιβεβαίωσε απέναντι στην Αυστραλία ότι διαθέτει την ποιότητα και την ωριμότητα για να ελέγχει ένα μεγάλο παιχνίδι από την αρχή έως το τέλος. Οι «Cats» επικράτησαν με 80-68, έχοντας διαρκώς το προβάδισμα με όπλο του την πληρότητα και την ποιότητά τους που του επέτρεψαν να κάνουν μία μεγάλη και πειστική νίκη. Μία νίκη που του επιτρέπει να περιμένουν τον αντίπαλο τους στα προημιτελικά, όπου πέρασαν απευθείας, ενώ η Αυστραλία στη φάση των 12 θα χρειαστεί να δώσει νοκ άουτ για να προχωρήσει. Η Τζούλι Αλεμαντ με τις 7 ασίστ που μοίρασε πέρασε στην ιστορία καθώς είναι πια η πρώτη σε ασίστ στη διαδρομή των παγκοσμίων πρωταθλημάτων.
Η πρώτη ουσιαστική απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων δημιουργήθηκε στη δεύτερη περίοδο. Με σερί 9-0 μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, οι Βελγίδες μετέτρεψαν το 24-21 σε 33-21 και πήγαν στα αποδυτήρια με 40-33. Η Αυστραλία αντέδρασε προς στιγμήν, στην τρίτη περίοδο, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επιστροφή.
Στην τελευταία περίοδο το Βέλγιο επέβαλε ξανά τον ρυθμό του και έφτασε στη μεγαλύτερη διαφορά του, στο +15 (78-63), στστο 37’. Η Μέσεμαν, ίσως στο καλύτερο παιχνίδι της καριέρας της με την Εθνική ομάδα του Βελγίου, άγγιξε το triple-double με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ η Κιάρα Λίνσκενς πρόσθεσε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 μπλοκ. Η Έζι Μάγκμπεγκορ ήταν η κορυφαία της Αυστραλίας με 15 πόντους.
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ - ΤΟΥΡΚΙΑ: 75-71
Και για τις δύο ομάδες ΄ήταν ο τελικός των τελικών. Οποίος νικούσε θα προκρινόταν στην επόμενη φάση. Μετά από έναν σούπερ δραματικό αγώνα, την “έκπληξη” έκανε το Πουέρτο Ρίκο, που νίκησε με 75-71 την Τουρκία και ήταν αυτό που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, στέλνοντας την αντίπαλο της σπίτι από νωρίς.
Τελευταία φορά που η Τουρκία πέρασε μπροστά ήταν στο 33 όταν προηγήθηκε με 59-60. Από εκείνη τη στιγμή το Πουέρτο Ρίκο έτρεξε ένα σερί 6-0, περνώντας με 65-60 στο 36’. Η Τουρκία πάλεψε αλλά οι Κεντροαμερικάνες είχαν το πείσμα να γραπώσουν τη νίκη. Η καλύτερη παίκτρια της Τουρκίας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Σεβγκί Ουζούν μείωσε 2.30’’ πριν το τέλος σε 67-65, αλλά η Γκουιράντες στα 65’’ έκανε το 69-65 και έδωσε αέρα στην ομάδα της.
Στα 31΄΄η διαφορά ανέβηκε στους 6π. (71-65) και το μόνο που κατάφερε η Τουρκία ήταν να μειώσει σε 73-71, μόλις 5’’ πριν το τέλος. Το Πουέρτο Ρίκο πανηγύρισε έξαλλα τη μεγάλη νίκη με την Τουρκία για ακόμα μία φορά, ενώ είναι παντοδύναμη σε επίπεδο συλλόγων, να μην πετυχαίνει πολλά σε αυτό το εθνικών ομάδων και να γυρνάει στη Πόλη, απογοητευμένη.
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΕΛΓΙΟ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 80-68
Το Βέλγιο επιβεβαίωσε απέναντι στην Αυστραλία ότι διαθέτει την ποιότητα και την ωριμότητα για να ελέγχει ένα μεγάλο παιχνίδι από την αρχή έως το τέλος. Οι «Cats» επικράτησαν με 80-68, έχοντας διαρκώς το προβάδισμα με όπλο του την πληρότητα και την ποιότητά τους που του επέτρεψαν να κάνουν μία μεγάλη και πειστική νίκη. Μία νίκη που του επιτρέπει να περιμένουν τον αντίπαλο τους στα προημιτελικά, όπου πέρασαν απευθείας, ενώ η Αυστραλία στη φάση των 12 θα χρειαστεί να δώσει νοκ άουτ για να προχωρήσει. Η Τζούλι Αλεμαντ με τις 7 ασίστ που μοίρασε πέρασε στην ιστορία καθώς είναι πια η πρώτη σε ασίστ στη διαδρομή των παγκοσμίων πρωταθλημάτων.
Belgium is running away midway through 4Q!#FIBAWWC pic.twitter.com/2ee4EfBn1b— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026
Η πρώτη ουσιαστική απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων δημιουργήθηκε στη δεύτερη περίοδο. Με σερί 9-0 μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, οι Βελγίδες μετέτρεψαν το 24-21 σε 33-21 και πήγαν στα αποδυτήρια με 40-33. Η Αυστραλία αντέδρασε προς στιγμήν, στην τρίτη περίοδο, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επιστροφή.
Στην τελευταία περίοδο το Βέλγιο επέβαλε ξανά τον ρυθμό του και έφτασε στη μεγαλύτερη διαφορά του, στο +15 (78-63), στστο 37’. Η Μέσεμαν, ίσως στο καλύτερο παιχνίδι της καριέρας της με την Εθνική ομάδα του Βελγίου, άγγιξε το triple-double με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ η Κιάρα Λίνσκενς πρόσθεσε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 μπλοκ. Η Έζι Μάγκμπεγκορ ήταν η κορυφαία της Αυστραλίας με 15 πόντους.
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ - ΤΟΥΡΚΙΑ: 75-71
Και για τις δύο ομάδες ΄ήταν ο τελικός των τελικών. Οποίος νικούσε θα προκρινόταν στην επόμενη φάση. Μετά από έναν σούπερ δραματικό αγώνα, την “έκπληξη” έκανε το Πουέρτο Ρίκο, που νίκησε με 75-71 την Τουρκία και ήταν αυτό που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, στέλνοντας την αντίπαλο της σπίτι από νωρίς.
Have you ever seen a double block?! 😳#FIBAWWC pic.twitter.com/tEjWGn49Qj— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026
Τελευταία φορά που η Τουρκία πέρασε μπροστά ήταν στο 33 όταν προηγήθηκε με 59-60. Από εκείνη τη στιγμή το Πουέρτο Ρίκο έτρεξε ένα σερί 6-0, περνώντας με 65-60 στο 36’. Η Τουρκία πάλεψε αλλά οι Κεντροαμερικάνες είχαν το πείσμα να γραπώσουν τη νίκη. Η καλύτερη παίκτρια της Τουρκίας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Σεβγκί Ουζούν μείωσε 2.30’’ πριν το τέλος σε 67-65, αλλά η Γκουιράντες στα 65’’ έκανε το 69-65 και έδωσε αέρα στην ομάδα της.
Στα 31΄΄η διαφορά ανέβηκε στους 6π. (71-65) και το μόνο που κατάφερε η Τουρκία ήταν να μειώσει σε 73-71, μόλις 5’’ πριν το τέλος. Το Πουέρτο Ρίκο πανηγύρισε έξαλλα τη μεγάλη νίκη με την Τουρκία για ακόμα μία φορά, ενώ είναι παντοδύναμη σε επίπεδο συλλόγων, να μην πετυχαίνει πολλά σε αυτό το εθνικών ομάδων και να γυρνάει στη Πόλη, απογοητευμένη.
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