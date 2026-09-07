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Ελ Αραμπί: Σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη Μαρκό και έτρεξε να δει τον Ελ Κααμπί, φωτογραφία
Ελ Αραμπί: Σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη Μαρκό και έτρεξε να δει τον Ελ Κααμπί, φωτογραφία
Ο Ελ Αραμπί έσπευσε στην κλινική για να δει τον συμπατριώτη του ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί σκόραρε στο ντεμπούτο του στη Superbet League 2 στο παιχνίδι της Μαρκό με τον Πανσερραϊκό και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
Αμέσως μετά τη λήξη έφυγε από την Καισαριανή όπου διεξήχθη ο αγώνας και πήγε σε ιδιωτική κλινική για να δει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού υποβλήθηκε τη Δευτέρα σε επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Ελ Αραμπί πήγε για να του ευχηθεί καλή ανάρρωση και να του δώσει κουράγιο για τους δύσκολους μήνες που έρχονται.
Οι δύο Μαροκινοί έχουν κοινή θητεία στον Ολυμπιακό και διατηρούν μακρόχρονη φιλία.
Αμέσως μετά τη λήξη έφυγε από την Καισαριανή όπου διεξήχθη ο αγώνας και πήγε σε ιδιωτική κλινική για να δει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού υποβλήθηκε τη Δευτέρα σε επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Ελ Αραμπί πήγε για να του ευχηθεί καλή ανάρρωση και να του δώσει κουράγιο για τους δύσκολους μήνες που έρχονται.
Οι δύο Μαροκινοί έχουν κοινή θητεία στον Ολυμπιακό και διατηρούν μακρόχρονη φιλία.
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