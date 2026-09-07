Superbet League 2: Μεγάλη νίκη η Καλλιθέα στην πρεμιέρα, 2-1 τη Νίκη Βόλου
SPORTS
Καλλιθέα Νίκη Βόλου Super League 2

Superbet League 2: Μεγάλη νίκη η Καλλιθέα στην πρεμιέρα, 2-1 τη Νίκη Βόλου

Με σκόρερ τον Μανιά και αυτογκόλ του Γκαραβέλη η ομάδα της Αθήνας ξεκίνησε με το δεξί, Ελλάς Σύρου και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο άλλο παιχνίδι

Superbet League 2: Μεγάλη νίκη η Καλλιθέα στην πρεμιέρα, 2-1 τη Νίκη Βόλου
Η Καλλιθέα πέτυχε σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα της Superbet League 2, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Νίκης Βόλου με 2-1. 

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0, με το πέναλτι του Μανιά στο 4' και το αυτογκόλ του Γκαραβέλη στο 44'. Για να μειώσουν οι Βολιώτες στο 60' με τον Πασαλίδη.

Στο τελευταίο χρονικά ματς της Δευτέρας (7/9), Ελλάς Σύρου και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2.

Στο παιχνίδι που είχε προηγηθεί, η Μαρκό με το πέναλτι του Ελ Αραμπί είχε επικρατήσει 1-0 του Πανσερραϊκού.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Πανθρακικός - Πύργος 0-0
Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος 1-1
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0
ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1
Κλείσιμο
Μαρκό - Πανσερραϊκός 1-0
Καλλιθέα - Νίκη Βόλου 2-1
Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς 2-2
ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’ 9/9, 16:00

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Πανιώνιος 3
Καλλιθέα 3
Μαρκό 3
Ελλάς Σύρου 1
Απόλλων Καλαμαριάς 1
Πανθρακικός 1
ΑΕΛ 1
Αναγέννηση Καρδίτσας 1
Ζάκυνθος 1
Νέστος Χρυσούπολης 1
Πύργος 1
Ολυμπιακός Β' -0 αγ.
ΠΑΟΚ Β' -0 αγ.
Πανσερραϊκός 0
Νίκη Βόλου 0
Αστέρας Τρίπολης Β' 0

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