Εξειδικεύονται τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, αστάθμητος παράγοντας η τιμή του φυσικού αερίου τον χειμώνα
Εξειδικεύονται τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, αστάθμητος παράγοντας η τιμή του φυσικού αερίου τον χειμώνα
Οι προειδοποιήσεις Μυτιληναίου και Εξάρχου, η στάση αναμονής του ΥΠΕΝ για νέα μέτρα και το στοίχημα των μπλε τιμολογίων για να μειωθεί η δεξαμενή των πράσινων
Με τα μάτια στραμμένα στις τιμές του φυσικού αερίου βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς η πορεία τους θα κρίνει τις επόμενες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Σήμερα το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ θα εξειδικεύσει τα ήδη ανακοινωμένα μέτρα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα οποία προβλέπουν μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία και περικοπή στο μισό των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από τις αρχές του νέου έτους». Με εξαίρεση τις ΥΚΩ τα υπόλοιπα μέτρα δεν έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και συνδέονται κυρίως με επενδύσεις σε δίκτυα, διασυνδέσεις, αποθήκευση και ενεργειακή εξοικονόμηση. Υπό αυτό το πρίσμα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων εφόσον οι πιέσεις ενταθούν και αποκτήσουν διάρκεια, με αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ να διευκρινίζουν πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έτοιμο σχέδιο επιδοτήσεων του ρεύματος.
Η ανησυχία που υπάρχει αποτυπώνεται και στις προειδοποιήσεις επιχειρηματιών του ενεργειακού κλάδου, οι οποίοι προβλέπουν έναν δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη εάν δεν τερματιστούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Την εκτίμηση αυτή επανέλαβε χθες ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε συνέντευξή του στο Bloomberg λέγοντας ότι η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, θυμίζοντας τις συνθήκες στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023. Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε την Παρασκευή, από τη Θεσσαλονίκη, και ο διευθύνων σύμβουλος της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η τιμή του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς TTF να φτάσει τα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73 ευρώ που είναι σήμερα.
Στο υπουργείο διαχωρίζουν μέχρι στιγμής τις συγκυριακές επιβαρύνσεις του Αυγούστου από τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης ανόδου του φυσικού αερίου. Όπως αναφέρουν, η μέση χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος διαμορφωνόταν μεσοσταθμικά έως τον Ιούλιο στα 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ με την προσθήκη του Αυγούστου ανέβηκε στα 100 ευρώ, έναντι 104 ευρώ πέρυσι.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί ακόμη και μέσα σε δέκα ημέρες, εφόσον σημειωθούν βροχοπτώσεις, ανέβει η στάθμη του Δούναβη και υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, το φυσικό αέριο παραμένει ο αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να συντηρήσει τις πιέσεις στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής, ακόμη και αν οι καιρικές συνθήκες εξομαλυνθούν.
Σήμερα περίπου το 31%–32% των παροχών βρίσκεται στα μπλε τιμολόγια και το 15% στα κίτρινα, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στα πράσινα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανταπόκριση των καταναλωτών στην νέα ανταγωνιστική προσφορά της ΔΕΗ, με κόστος 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα αλλά και στην αντίδραση των ανταγωνιστών της. Μια ισχυρή μετατόπιση πελατών μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας πίεση για καλύτερες εμπορικές προτάσεις.
Στο υπουργείο επισημαίνουν ότι η διείσδυση των μπλε τιμολογίων είχε χάσει την προηγούμενη δυναμική της όταν οι συνθήκες στην αγορά επιδεινώθηκαν και οι προσφορές έγιναν λιγότερο ελκυστικές. Η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για σταθερά συμβόλαια θα μπορούσε να περιορίσει την έκθεση περισσότερων νοικοκυριών στις ανατιμήσεις.
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Σήμερα το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ θα εξειδικεύσει τα ήδη ανακοινωμένα μέτρα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα οποία προβλέπουν μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία και περικοπή στο μισό των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από τις αρχές του νέου έτους». Με εξαίρεση τις ΥΚΩ τα υπόλοιπα μέτρα δεν έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και συνδέονται κυρίως με επενδύσεις σε δίκτυα, διασυνδέσεις, αποθήκευση και ενεργειακή εξοικονόμηση. Υπό αυτό το πρίσμα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων εφόσον οι πιέσεις ενταθούν και αποκτήσουν διάρκεια, με αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ να διευκρινίζουν πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έτοιμο σχέδιο επιδοτήσεων του ρεύματος.
Η ανησυχία που υπάρχει αποτυπώνεται και στις προειδοποιήσεις επιχειρηματιών του ενεργειακού κλάδου, οι οποίοι προβλέπουν έναν δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη εάν δεν τερματιστούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Την εκτίμηση αυτή επανέλαβε χθες ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε συνέντευξή του στο Bloomberg λέγοντας ότι η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, θυμίζοντας τις συνθήκες στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023. Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε την Παρασκευή, από τη Θεσσαλονίκη, και ο διευθύνων σύμβουλος της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η τιμή του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς TTF να φτάσει τα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73 ευρώ που είναι σήμερα.
Στο υπουργείο διαχωρίζουν μέχρι στιγμής τις συγκυριακές επιβαρύνσεις του Αυγούστου από τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης ανόδου του φυσικού αερίου. Όπως αναφέρουν, η μέση χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος διαμορφωνόταν μεσοσταθμικά έως τον Ιούλιο στα 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ με την προσθήκη του Αυγούστου ανέβηκε στα 100 ευρώ, έναντι 104 ευρώ πέρυσι.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί ακόμη και μέσα σε δέκα ημέρες, εφόσον σημειωθούν βροχοπτώσεις, ανέβει η στάθμη του Δούναβη και υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, το φυσικό αέριο παραμένει ο αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να συντηρήσει τις πιέσεις στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής, ακόμη και αν οι καιρικές συνθήκες εξομαλυνθούν.
Το στοίχημα των μπλε τιμολογίωνΣτην εξίσωση των μέτρων δεν μπαίνει μόνο η χονδρεμπορική τιμή. Καθοριστική παράμετρος είναι και ο αριθμός των καταναλωτών που παραμένουν εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς μια αύξηση της μετακίνησης προς τα σταθερά τιμολόγια θα άλλαζε τα δεδομένα μιας κρατικής παρέμβασης.
Σήμερα περίπου το 31%–32% των παροχών βρίσκεται στα μπλε τιμολόγια και το 15% στα κίτρινα, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στα πράσινα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανταπόκριση των καταναλωτών στην νέα ανταγωνιστική προσφορά της ΔΕΗ, με κόστος 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα αλλά και στην αντίδραση των ανταγωνιστών της. Μια ισχυρή μετατόπιση πελατών μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας πίεση για καλύτερες εμπορικές προτάσεις.
Στο υπουργείο επισημαίνουν ότι η διείσδυση των μπλε τιμολογίων είχε χάσει την προηγούμενη δυναμική της όταν οι συνθήκες στην αγορά επιδεινώθηκαν και οι προσφορές έγιναν λιγότερο ελκυστικές. Η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για σταθερά συμβόλαια θα μπορούσε να περιορίσει την έκθεση περισσότερων νοικοκυριών στις ανατιμήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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