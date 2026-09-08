Εξειδικεύονται τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, αστάθμητος παράγοντας η τιμή του φυσικού αερίου τον χειμώνα

Οι προειδοποιήσεις Μυτιληναίου και Εξάρχου, η στάση αναμονής του ΥΠΕΝ για νέα μέτρα και το στοίχημα των μπλε τιμολογίων για να μειωθεί η δεξαμενή των πράσινων