Ο ΠΑΟΚ ζητά να μάθει τον διάλογο διαιτητή και VAR για τη φάση του πέναλτι
Ο ΠΑΟΚ ζητά να μάθει τον διάλογο διαιτητή και VAR για τη φάση του πέναλτι
Στον Δικέφαλο συνεχίζουν να κρατούν ψηλά το θέμα της διαιτησίας στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Από το ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (και πολύ περισσότερο μετά το τέλος του) ο ΠΑΟΚ είχε αφήσει να διαφανεί η έντονη δυσαρέσκεια του για τις αποφάσεις του διαιτητή Τσβάιερ και των διαιτητών που είχαν την ευθύνη του VAR, με τη διαμαρτυρία του να παίρνει επίσημη μορφή σήμερα (Δευτέρα, 7/9).
Τα παράπονα του Δικεφάλου εστιάζονται στη φάση του 33ου λεπτού όταν θεωρούν ότι ο Φαν Ντόργκελεν ανέτρεψε τον Εντιαγέ και απέστειλε σχετική επιστολή τόσο στην Ομοσπονδία όσο και στην ΚΕΔ. Στην επιστολή η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ζητά να γίνουν γνωστές οι συνομιλίες του διαιτητή Τσβάιερ με τους συμπατριώτες του που βρίσκονταν στο VAR, Μίλερ και Έρχαρντ Σιν.
Παράλληλα ζητήθηκε να διαβιβαστεί το βίντεο της αναμέτρησης τόσο στην αρμόδια επιτροπή της UEFA όσο και στη γερμανική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να εξεταστεί η διαιτητική παρουσία στο ντέρμπι και να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.
Τα παράπονα του Δικεφάλου εστιάζονται στη φάση του 33ου λεπτού όταν θεωρούν ότι ο Φαν Ντόργκελεν ανέτρεψε τον Εντιαγέ και απέστειλε σχετική επιστολή τόσο στην Ομοσπονδία όσο και στην ΚΕΔ. Στην επιστολή η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ζητά να γίνουν γνωστές οι συνομιλίες του διαιτητή Τσβάιερ με τους συμπατριώτες του που βρίσκονταν στο VAR, Μίλερ και Έρχαρντ Σιν.
Παράλληλα ζητήθηκε να διαβιβαστεί το βίντεο της αναμέτρησης τόσο στην αρμόδια επιτροπή της UEFA όσο και στη γερμανική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να εξεταστεί η διαιτητική παρουσία στο ντέρμπι και να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.
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