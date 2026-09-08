Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
GALA
Λένα Παπαληγούρα Σύζυγος Καλοκαίρι

Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε

Η ηθοποιός πόζαρε με το μαγιό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη θάλασσα δημοσίευσε η Λένα Παπαληγούρα, σημειώνοντας πως για εκείνη δεν έχει τελειώσει ακόμα το καλοκαίρι.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στιγμιότυπα από την παραλία, σε ορισμένα από τα οποία πόζαρε η ίδια με το μαγιό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Στη δημοσίευση που έκανε στο Instagram συμπεριέλαβε και δύο στιγμιότυπα με τον  Άκη Πάντο, κοιτώντας χαμογελαστοί τον φακό, ενώ έκαναν και γκριμάτσες.

«Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Ε όχι» σημείωσε η Λένα Παπαληγούρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε

Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ

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