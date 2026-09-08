Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Οι selfies της Λένας Παπαληγούρα με τον σύζυγό της από τη θάλασσα: Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, έγραψε
Η ηθοποιός πόζαρε με το μαγιό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη θάλασσα δημοσίευσε η Λένα Παπαληγούρα, σημειώνοντας πως για εκείνη δεν έχει τελειώσει ακόμα το καλοκαίρι.
Η ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στιγμιότυπα από την παραλία, σε ορισμένα από τα οποία πόζαρε η ίδια με το μαγιό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Στη δημοσίευση που έκανε στο Instagram συμπεριέλαβε και δύο στιγμιότυπα με τον Άκη Πάντο, κοιτώντας χαμογελαστοί τον φακό, ενώ έκαναν και γκριμάτσες.
«Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Ε όχι» σημείωσε η Λένα Παπαληγούρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στιγμιότυπα από την παραλία, σε ορισμένα από τα οποία πόζαρε η ίδια με το μαγιό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Στη δημοσίευση που έκανε στο Instagram συμπεριέλαβε και δύο στιγμιότυπα με τον Άκη Πάντο, κοιτώντας χαμογελαστοί τον φακό, ενώ έκαναν και γκριμάτσες.
«Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Ε όχι» σημείωσε η Λένα Παπαληγούρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα