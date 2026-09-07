Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουάν Χοσέ Περέα

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Παίκτης του Ατρομήτου είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Χοσέ Περέα. Ο Κολομβιανός φορ αφού έμεινε ελεύθερος από τη Ζυριχή αφού έμεινε ελεύθερος από τη Ζυρίχη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες και ανακοινώθηκε.Ο 26χρονος επιθετικός επέστρεψε στα μέρη μας τέσσερα χρόνια μετά την πώληση του από τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Στουτγκάρδη αντί 2,4 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από τους Ηπειρώτες στα μέρη μας έχει παίξει επίσης σε Παναθηναϊκό και Βόλο.«Παίκτης της ομάδας μας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα! Υπέγραψε, πήρε το «9», φωτογραφήθηκε με το Αστέρι στο στήθος και είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ. Δήλωσε ενθουσιασμένος που θα είναι κάτοικος Περιστερίου και ανυπομονεί για το ντεμπούτο του με τον Ατρόμητό μας!Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε μία μεταγραφική κίνηση που ήθελε και χρειαζόταν, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Χουάν Περέα, ο οποίος θα είναι κάτοικος Περιστερίου για την επόμενη διετία, με ελεύθερη μεταγραφή!Ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός επιστρέφει στην Ελλάδα, έχοντας ήδη αγωνιστεί στη χώρα μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του Βόλου και τους ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με άπαντες να θυμόμαστε τη μεταγραφή στην Στουτγκάρδη.Ο Πέρεα αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα και δύναμη, έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης, όσο και στα άκρα. Ένας παίκτης που ήθελε ο Ντούσαν Κέρκεζ και πλέον, τον προσθέτει με κάθε επισημότητα στη «φαρέτρα» του.Όπως θα δείτε και στις παρακάτω δηλώσεις του Περέα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, ο ίδιος είναι έτοιμος! Προέρχεται από τρία παιχνίδια στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, πραγματοποίησε κανονικά το βασικό στάδιο προετοιμασίας του με τη Ζυρίχη και αγωνίστηκε σε πέντε φιλικές συναντήσεις της, προτού καταγράψει δύο ματς πρωταθλήματος Ελβετίας και ένα Κυπέλλου.Ο Χουάν Πέρεα υπέγραψε το συμβόλαιό του, πήρε το «9» και αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας του Ατρομήτου».«Πρώτα από όλα, θέλω να πω πως είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Με τη διοίκηση, τον προπονητή, τον κ. Αγγελόπουλο, με όλους, γιατί έκαναν όλα αυτά που μπορούσαν για να είμαι σήμερα εδώ.Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξέρω πως ο Ατρόμητος είναι μία ομάδα που πάντα δούλευε πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμένα. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου!»