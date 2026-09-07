Μουζακίτης: Ήρθα στην Αγγλία για να εξελιχθώ, κάτι παραπάνω από συμπαίκτης ο Τζολάκης
SPORTS
Χαλ Χρήστος Μουζακίτης Premier League Κωνσταντίνος Τζολάκης

Μουζακίτης: Ήρθα στην Αγγλία για να εξελιχθώ, κάτι παραπάνω από συμπαίκτης ο Τζολάκης

Οι πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη ως παίκτη της Χαλ

Μουζακίτης: Ήρθα στην Αγγλία για να εξελιχθώ, κάτι παραπάνω από συμπαίκτης ο Τζολάκης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι εδώ και λίγες ημέρες ποδοσφαιριστής της Χαλ. 

Ο διεθνής μέσος πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της Premier League και θα είναι πλέον συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος εντυπωσιάζει ήδη με τις εμφανίσεις του. 

Ο Χρήστος Μουζακίτης ανυπομονεί για το νέο ξεκίνημα της καριέρας του και μίλησε στο site της Χαλ για τον Τζολάκη αλλά και για τους στόχους του στην Premier League. 

Οι δηλώσεις του Μουζακίτη 

Γνωρίζεις τον Κωνσταντή Τζολάκη επειδή τον είχες συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, ανυπομονείς να παίξεις ξανά μαζί του: «Ναι φυσικά, ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του».

Για τους φιλάθλους που δεν σε έχουν δει να αγωνίζεσαι μπορείς να σε περιγράψεις ως παίκτης: «Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να λέω πολλά λόγια για τον εαυτό μου. Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο».

Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στις θέσεις του κέντρου, είσαι έτοιμος γι’ αυτό και να μάθεις επίσης από τους άλλους παίκτες: «Ναι είμαι έτοιμος, γι’ αυτό ήρθα εδώ για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να εξελιχθώ και να δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος».


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης