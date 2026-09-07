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Μουζακίτης: Ήρθα στην Αγγλία για να εξελιχθώ, κάτι παραπάνω από συμπαίκτης ο Τζολάκης
Μουζακίτης: Ήρθα στην Αγγλία για να εξελιχθώ, κάτι παραπάνω από συμπαίκτης ο Τζολάκης
Οι πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη ως παίκτη της Χαλ
Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι εδώ και λίγες ημέρες ποδοσφαιριστής της Χαλ.
Ο διεθνής μέσος πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της Premier League και θα είναι πλέον συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος εντυπωσιάζει ήδη με τις εμφανίσεις του.
Ο Χρήστος Μουζακίτης ανυπομονεί για το νέο ξεκίνημα της καριέρας του και μίλησε στο site της Χαλ για τον Τζολάκη αλλά και για τους στόχους του στην Premier League.
Οι δηλώσεις του Μουζακίτη
Γνωρίζεις τον Κωνσταντή Τζολάκη επειδή τον είχες συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, ανυπομονείς να παίξεις ξανά μαζί του: «Ναι φυσικά, ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του».
Για τους φιλάθλους που δεν σε έχουν δει να αγωνίζεσαι μπορείς να σε περιγράψεις ως παίκτης: «Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να λέω πολλά λόγια για τον εαυτό μου. Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο».
Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στις θέσεις του κέντρου, είσαι έτοιμος γι’ αυτό και να μάθεις επίσης από τους άλλους παίκτες: «Ναι είμαι έτοιμος, γι’ αυτό ήρθα εδώ για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να εξελιχθώ και να δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος».
Ο διεθνής μέσος πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της Premier League και θα είναι πλέον συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος εντυπωσιάζει ήδη με τις εμφανίσεις του.
Ο Χρήστος Μουζακίτης ανυπομονεί για το νέο ξεκίνημα της καριέρας του και μίλησε στο site της Χαλ για τον Τζολάκη αλλά και για τους στόχους του στην Premier League.
Οι δηλώσεις του Μουζακίτη
Γνωρίζεις τον Κωνσταντή Τζολάκη επειδή τον είχες συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, ανυπομονείς να παίξεις ξανά μαζί του: «Ναι φυσικά, ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του».
Για τους φιλάθλους που δεν σε έχουν δει να αγωνίζεσαι μπορείς να σε περιγράψεις ως παίκτης: «Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να λέω πολλά λόγια για τον εαυτό μου. Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο».
Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στις θέσεις του κέντρου, είσαι έτοιμος γι’ αυτό και να μάθεις επίσης από τους άλλους παίκτες: «Ναι είμαι έτοιμος, γι’ αυτό ήρθα εδώ για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να εξελιχθώ και να δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος».
Welcome to your new home, Christos! 🧡— Hull City (@HullCity) September 7, 2026
🔗 https://t.co/tFjClchV2j pic.twitter.com/UTHnBkGadE
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