Μουζακίτης: Ήρθα στην Αγγλία για να εξελιχθώ, κάτι παραπάνω από συμπαίκτης ο Τζολάκης

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι εδώ και λίγες ημέρες ποδοσφαιριστής της Χαλ.Ο διεθνής μέσος πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της Premier League και θα είναι πλέον συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος εντυπωσιάζει ήδη με τις εμφανίσεις του.Ο Χρήστος Μουζακίτης ανυπομονεί για το νέο ξεκίνημα της καριέρας του και μίλησε στο site της Χαλ για τον Τζολάκη αλλά και για τους στόχους του στην Premier League.«Ναι φυσικά, ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του».«Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να λέω πολλά λόγια για τον εαυτό μου. Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο».: «Ναι είμαι έτοιμος, γι’ αυτό ήρθα εδώ για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να εξελιχθώ και να δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος».