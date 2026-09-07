Λιούμπισιτς: Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη
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ΑΕΚ Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ΛΑΣΚ Champions League

Λιούμπισιτς: Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς επιστρέφει στην Αθήνα για να παίξει ως αντίπαλος της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ

Λιούμπισιτς: Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη
Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς επέστρεψε στην Αθήνα και το βράδυ (19:45) της Τρίτης θα παίξει με τη ΛΑΣΚ κόντρα στην ΑΕΚ στο ντεμπούτο της League Phase του Champions League. 

O Κροάτης που παίζει δανεικός από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ εκπροσώπησε την  ομάδα της Αυστρίας και μίλησε για τη μάχη του με την Ένωση και την επιθυμία του να κερδίσει. 

Η συνέντευξη Τύπου του Λιούμπισιτς 

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα: «Είδα οικεία πρόσωπα. Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι αύριο. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι πειθαρχημένη ομάδα, πήρε τον τίτλο πέρυσι, είναι δίκαια στο Champions League, έχει εμπειρία και τη σεβόμαστε. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για τα συναισθήματά του: «Φυσικά υπάρχουν συναισθήματα. Θέλω να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό. Το σημαντικό είναι να πάρουμε αποτέλεσμα και δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ».

Για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια σε σχέση και εκείνη με τη Σέλτικ στη Γλασκώβη: «Εδώ είναι πιο ζεστή, πιο θερμή. Η ατμόσφαιρα μπορεί να ανεβάσει κάθε ομάδα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Σεβόμαστε την ΑΕΚ και είμαστε επικεντρωμένοι στο ματς. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι, συγκεντρωμένοι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας».

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