Stoiximan Super League: Βγαίνει το πρόγραμμα έως την 16η αγωνιστική, στο τραπέζι η κεντρική διαχείριση
SPORTS
Super League 1 Τηλεοπτικά δικαιώματα

Stoiximan Super League: Βγαίνει το πρόγραμμα έως την 16η αγωνιστική, στο τραπέζι η κεντρική διαχείριση

Την Πέμπτη 10/9 συνεδριάζει το ΔΣ της Λίγκας και ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και αυτό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

Stoiximan Super League: Βγαίνει το πρόγραμμα έως την 16η αγωνιστική, στο τραπέζι η κεντρική διαχείριση
Το πλήρες πρόγραμμα μέχρι και το τέλος της χρονιάς θα αποφασιστεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της SL που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την ερχόμενη Πέμπτη (10/9, 12:30), ωστόσο δεν είναι και το μοναδικό θέμα που θα συζητηθεί.

Το πιο σημαντικό απ' αυτά που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι αυτό που αφορά το ζήτημα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:
«Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων 5ης έως και 16ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

2/ Πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

3/ Εισήγηση προς την ΕΠΟ επί του σχεδίου νέου Κανονισμού Αδειοδότησης (έκδοσης 2026).

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4/ Εμπορικά ζητήματα.

5/ Επί της αρχής αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ - μελών του Συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης / ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.

6/ Διάφορα».

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