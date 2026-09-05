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Ο Τζολάκης κράτησε για τρίτο σερί ματς το μηδέν στην Premier League, 0-0 η Χαλ με την Άστον Βίλα
Ο Τζολάκης κράτησε για τρίτο σερί ματς το μηδέν στην Premier League, 0-0 η Χαλ με την Άστον Βίλα
Μόνο η Χαλ και η Άρσεναλ δεν έχουν δεχθεί ακόμα γκολ στην Premier League
Ο Κωνσταντής Τζολάκης το βιολί του. Για τρίτο συνεχόμενο ματς ο διεθνής πορτιέρε διατήρησε απαραβίαστη την εστία της Χαλ, αν και αυτή τη φορά η ομάδα του δεν κατάφερε να νικήσει.
Το τελικό 0-0 απέναντι στην Άστον Βίλα φέρνει τη Χαλ στους επτά βαθμούς μετά τις πρώτες δύο νίκες που είχε πετύχει. Οι «χωριάτες» πήραν μόλις τον πρώτο, μετά τις δύο ήττες που είχαν γνωρίσει στο ξεκίνημα της σεζόν της Premier League.
Ο Τζολάκης μάλιστα και η Χαλ κατόρθωσαν κάτι σημαντικό για την Premier League. Έγιναν μόλις η τρίτη νεοφώτιστη ομάδα, που κρατά το μηδέν στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Το είχε πετύχει η Τσάρλτον τη σεζόν 1998-99 και η Χάντερσφιλντ το 2017-18. Η Χαλ δεν έχει δεχθεί γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, από τις υπόλοιπες ομάδες μόνο η Άρσεναλ έχει πετύχει κάτι ανάλογο αλλά σε δύο αναμετρήσεις.
Ο Χρήστος Μουζακίτης, λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του από την Χαλ, έμεινε σε όλο το παιχνίδι στον πάγκο των γηπεδούχων.
Το τελικό 0-0 απέναντι στην Άστον Βίλα φέρνει τη Χαλ στους επτά βαθμούς μετά τις πρώτες δύο νίκες που είχε πετύχει. Οι «χωριάτες» πήραν μόλις τον πρώτο, μετά τις δύο ήττες που είχαν γνωρίσει στο ξεκίνημα της σεζόν της Premier League.
Ο Τζολάκης μάλιστα και η Χαλ κατόρθωσαν κάτι σημαντικό για την Premier League. Έγιναν μόλις η τρίτη νεοφώτιστη ομάδα, που κρατά το μηδέν στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Το είχε πετύχει η Τσάρλτον τη σεζόν 1998-99 και η Χάντερσφιλντ το 2017-18. Η Χαλ δεν έχει δεχθεί γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, από τις υπόλοιπες ομάδες μόνο η Άρσεναλ έχει πετύχει κάτι ανάλογο αλλά σε δύο αναμετρήσεις.
Ο Χρήστος Μουζακίτης, λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του από την Χαλ, έμεινε σε όλο το παιχνίδι στον πάγκο των γηπεδούχων.
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