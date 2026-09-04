Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Νικ Κύργιος: Τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμού από τους αγώνες για τη χρήση κοκαΐνης
Νικ Κύργιος: Τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμού από τους αγώνες για τη χρήση κοκαΐνης
Σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η ποινή που επιβάλλεται στον Ελληνοαυστραλό αθλητή
Ο κόσμος του τένις σοκαρίστηκε στο άκουσμα της είδησης πως ο Νικ Κύργιος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαΐνη και κατά συνέπεια αποκλείστηκε προσωρινά από όλες τις διοργανώσεις. Την Παρασκευή (04/09) έγινε γνωστό πως ο Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού ενός μήνα.
«Ο Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος δέχτηκε την επιβολή ποινής αποκλεισμού ενός μήνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ του τένις. Ο Κύργιος παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης εκτός αγωνιστικών αγώνων τον Ιούνιο του 2026», ανέφερε σε ανάρτησή της η International Tennis Integrity Agency.
«Ο Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος δέχτηκε την επιβολή ποινής αποκλεισμού ενός μήνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ του τένις. Ο Κύργιος παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης εκτός αγωνιστικών αγώνων τον Ιούνιο του 2026», ανέφερε σε ανάρτησή της η International Tennis Integrity Agency.
Australian tennis player Nick Kyrgios has accepted a one-month suspension under tennis’ anti-doping rules.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) September 3, 2026
Kyrgios admitted to out-of-competition use of cocaine in June 2026.
🔗 pic.twitter.com/WrQfrciIDC
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