Νικ Κύργιος: Τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμού από τους αγώνες για τη χρήση κοκαΐνης

Σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η ποινή που επιβάλλεται στον Ελληνοαυστραλό αθλητή

Ο κόσμος του τένις σοκαρίστηκε στο άκουσμα της είδησης πως ο Νικ Κύργιος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαΐνη και κατά συνέπεια αποκλείστηκε προσωρινά από όλες τις διοργανώσεις. Την Παρασκευή (04/09) έγινε γνωστό πως ο Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού ενός μήνα.



«Ο Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος δέχτηκε την επιβολή ποινής αποκλεισμού ενός μήνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ του τένις. Ο Κύργιος παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης εκτός αγωνιστικών αγώνων τον Ιούνιο του 2026», ανέφερε σε ανάρτησή της η International Tennis Integrity Agency.



