Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ για την επίθεση ο Γκαετάν Λαμπόρντ
Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ για την επίθεση ο Γκαετάν Λαμπόρντ
Ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Ντιρίγια
Ο ΠΑΟΚ αναζητά παίκτη για την κορυφή της επίθεσης και ένας παίκτης που βρίσκεται στη λίστα του είναι ο Γκαετάν Λαμπόρντ.
Ο λόγος για τον 32χρονο Γάλλο επιθετικό, ο οποίος πέρασε την τελευταία σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ντιρίγια. Ο Λαμπόρντ βοήθησε την ομάδα του να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, σκοράροντας σε 38 ματς 28 γκολ.
Πρόκειται για έναν έμπειρο επιθετικό, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στη Ligue 1, κυρίως με τις Μπορντό, Μονπελιέ και Ολιμπίκ Νις.
Είναι χαρακτηριστικό πως στην κορυφαία κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου έχει γράψει 297 συμμετοχές με 88 γκολ και 40 ασίστ.
Ο Λαμπόρντ είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.
Ο λόγος για τον 32χρονο Γάλλο επιθετικό, ο οποίος πέρασε την τελευταία σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ντιρίγια. Ο Λαμπόρντ βοήθησε την ομάδα του να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, σκοράροντας σε 38 ματς 28 γκολ.
Πρόκειται για έναν έμπειρο επιθετικό, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στη Ligue 1, κυρίως με τις Μπορντό, Μονπελιέ και Ολιμπίκ Νις.
Είναι χαρακτηριστικό πως στην κορυφαία κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου έχει γράψει 297 συμμετοχές με 88 γκολ και 40 ασίστ.
Ο Λαμπόρντ είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.
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