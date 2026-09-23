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Καμπ Νόου: Νέα προσωρινή μετακόμιση για τη Μπαρτσελόνα
Καμπ Νόου: Νέα προσωρινή μετακόμιση για τη Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα θα χρειαστεί να αποχωρήσει προσωρινά από το Καμπ Νόου, λόγω νέων εργασιών στο γήπεδο
Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο Καμπ Νόου δεν θα σημάνει και το οριστικό τέλος της περιπέτειας με την έδρα της. Οι εργασίες στο ιστορικό γήπεδο συνεχίζονται και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε στη γενική συνέλευση του συλλόγου, οι «μπλαουγκράνα» θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν ξανά προσωρινά το στάδιο μέσα στην αγωνιστική περίοδο 2027-2028.
Η αιτία της νέας μετακόμισης βρίσκεται στο πιο απαιτητικό κομμάτι της ανακατασκευής που είναι η τοποθέτηση της οροφής. Οι εργασίες θα απαιτήσουν σημαντικό εξοπλισμό και υλικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταυτόχρονη διεξαγωγή αγώνων.
Μέχρι σήμερα, η ανακαίνιση έχει επιτρέψει τη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου. Περίπου 62.000 θεατές μπορούν πλέον να παρακολουθούν τους αγώνες, ενώ το επόμενο βήμα αφορά την ενεργοποίηση και του τρίτου επιπέδου των κερκίδων.
Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε για πρώτη φορά στο Καμπ Νόου τον Νοέμβριο του 2025, μετά από περισσότερο από δύο χρόνια απουσίας. Στο διάστημα αυτό είχε χρησιμοποιήσει ως βασική έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο του Μονζουίκ, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είχε αγωνιστεί και στο Estadi Johan Cruyff.
Ωστόσο, η πλήρης ολοκλήρωση του έργου δεν αναμένεται με την επιστροφή της ομάδας στις αρχές του 2028. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το γήπεδο θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα μπορεί να αξιοποιήσει τη μέγιστη χωρητικότητά του από τη σεζόν 2028-2029.
Έτσι, η Μπαρτσελόνα καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία προσωρινή αλλαγή έδρας, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην ιστορία του συλλόγου. Και όλα αυτά την ώρα που το κόστος της ανακατασκευής και οι συνολικές οικονομικές υποχρεώσεις της ομάδας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Η ομάδα αναμένεται να ολοκληρώσει τη σεζόν 2026-2027 στο Καμπ Νόου, όμως στη συνέχεια θα μεταφέρει και πάλι τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Ολυμπιακό Στάδιο Λουίς Κομπάνς, στο Μονζουίκ. Η συγκεκριμένη μετακίνηση υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου μισή σεζόν, καθώς ο στόχος του συλλόγου είναι η επιστροφή στο Καμπ Νόου τον Ιανουάριο του 2028.
¡El Camp Nou prepara otro giro! ⚽ #Barcelona tendrá que afrontar una nueva etapa lejos de su estadio en 2027 🏟️ https://t.co/MpoUfwmN0J— TV Azteca Quintana Roo (@AztecaQRoo) September 23, 2026
Η αιτία της νέας μετακόμισης βρίσκεται στο πιο απαιτητικό κομμάτι της ανακατασκευής που είναι η τοποθέτηση της οροφής. Οι εργασίες θα απαιτήσουν σημαντικό εξοπλισμό και υλικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταυτόχρονη διεξαγωγή αγώνων.
Μέχρι σήμερα, η ανακαίνιση έχει επιτρέψει τη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου. Περίπου 62.000 θεατές μπορούν πλέον να παρακολουθούν τους αγώνες, ενώ το επόμενο βήμα αφορά την ενεργοποίηση και του τρίτου επιπέδου των κερκίδων.
Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε για πρώτη φορά στο Καμπ Νόου τον Νοέμβριο του 2025, μετά από περισσότερο από δύο χρόνια απουσίας. Στο διάστημα αυτό είχε χρησιμοποιήσει ως βασική έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο του Μονζουίκ, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είχε αγωνιστεί και στο Estadi Johan Cruyff.
Όταν ολοκληρωθεί το επόμενο στάδιο των εργασιών, η χωρητικότητα του Καμπ Νόου αναμένεται να προσεγγίσει τις 95.000 θέσεις. Το τελικό σχέδιο προβλέπει ένα ακόμη μεγαλύτερο γήπεδο, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 105.000 θεατών.
Barcelona's Camp Nou return pushed back 🏟️.— Boundry Line Football (@Boundrylines) September 23, 2026
Barcelona have approved another €510m in Camp Nou funding and are expected to remain at Montjuïc next season while roof work continues.
A full return is now projected for January 2028. pic.twitter.com/XMLXEYWYxh
Ωστόσο, η πλήρης ολοκλήρωση του έργου δεν αναμένεται με την επιστροφή της ομάδας στις αρχές του 2028. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το γήπεδο θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα μπορεί να αξιοποιήσει τη μέγιστη χωρητικότητά του από τη σεζόν 2028-2029.
Έτσι, η Μπαρτσελόνα καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία προσωρινή αλλαγή έδρας, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην ιστορία του συλλόγου. Και όλα αυτά την ώρα που το κόστος της ανακατασκευής και οι συνολικές οικονομικές υποχρεώσεις της ομάδας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο.
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